Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan, Anlat Bakalım'da yeniden Nisa ile eşleşti

Survivor 2020'de bu akşam yeniden canlı yayında Ünlüler ile yeniden Anlat Bakalım oyunu oynanacak. İlk Anlat Bakalım oyununda Nisa Bölükbaşı ile eşleşen Enis Arıkan bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde yeniden Nisa ile eşleşti. İlk yarışmada birinci olan ikilinin bu akşam nasıl bir performans sergileyeceği ise büyük merak konusu. Peki Enis Arıkan kimdir?

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, bir çok reklam projesinde rol alan almıştır.

SURVİVOR’A KATILDI

Enis Arıkan, Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde Anlat Bakalım oyununa canlı yayın ile bağlanacak. Enis Arıkan, Gönüllüler takımından Nisa ile eşleşti. Nisa ve Enis Arıkan’ın yarışmadaki konuşmaları eğlenceli anlara sahne olacak.

Ödülleri:

2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,

2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,

2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç,

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)