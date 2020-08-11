Eray Aksungur kimdir? MasterChef Türkiye 2020 Eray Aksungur kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2020'de final turunda yarışan 28 yarışmacıdan biri olan Eray Aksungur 10 Ağustos'taki yarışta ana kadroyu kıl payı ile kaçırdı. Barbaros ile son ikiye kalan Eray bugün bir kez daha yarışacak. Eray Aksungur MasterChef ana kadrosunda yer alacak mı merak konusu.

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarışmıştı.

Eray, ilk turda yaptığı tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek ile yarışmıştı.