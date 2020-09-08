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HaberlerMagazin Haberleri 'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!
08.09.2020 - 14:38 |

'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!

Hande Demir ile Erdinç Acar, 2006 yılında nikah masasına oturmuş, 2010’da boşanmıştı. 2011’de ikinci kez evlenen ve üç çocuğu olan çift, 10 Temmuz’da Beykoz Adliyesi’nde tek celsede anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Erdinç Acar'ın, çocuklarının annesini ısrarla rahatsız eden iş insanı M.Ö.’yü Ulus'ta bir mekanda görünce dövdüğü iddia edildi.

'Erdinç Acar eski eşi Hande Demir'i rahatsız eden iş insanını dövdü' iddiası!
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Posta gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen kavganın perde arkası şöyle:
"M.Ö. geçen ocak-şubatta evli olduğu dönemde Hande Demir’e çicekler, hediyeler göndermiş. 'Bir kahve içelim, beni tanı. Pişman olmayacaksın' şeklinde mesajlarla taciz etmiş. Sosyetik güzel, hâlâ sakladığı bu mesajları eşine göstermiş. Erdinç Acar haliyle çok kızmış ve M.Ö.’yü sert bir dille uyarmış.

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BODRUM'DA YOLUNU KESMİŞ
Hande Demir’i adım adım takip eden, üstelik evli olan M.Ö., soluğu Bodrum’da alıp sosyetik güzelin karşısına çıkmış. İlişki için bir şans istemiş. Yüz bulamayınca, Hande Demir’in Cevdet Taşçeken ile görüntülerini medyaya sızdırmış. Hande bakmış ki, sıkıntı gittikçe büyüyor; durumu hem M.Ö’nün eşine, hem de eski eşi Erdinç Acar’a bildirmiş.

"BURAYI ÇABUK TERK ET"
Erdinç, Ulus'da bir mekanda karşılaştığı M.Ö.’yü “Burayı çabuk terk et” diye uyarmış. M.Ö. karşı çıkınca kafa atmış. Ardından ağabeyi Erdal Acar ve korumaları ile birlikte dövmüşler. M.Ö. daha sonra Erdinç Acar’a ortak tanıdıkları vasıtasıyla özür mesajı göndermiş."

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