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14.06.2020 - 20:55 |

Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Şener Şen - İlyas Salman'ın Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1979 yılında çekilen ve Yavuz Tuğrul'un yönettiği Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ile ilgili merak edilenler...

Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları
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Başrolünde ülkemizin en sevilen oyuncularından Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı 1979 yapımı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte İstanbul Çatalca'da çekilen Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ve oyuncuları...

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NE?

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI?

Şener Şen – Maho Ağa
İlyas Salman – Bilo
Adile Naşit – Sultan Bacı
Münir Özkul – Hüso Emmi
İhsan Yüce – Şivan
Sevda Aktolga – Cano Kız
Mehmet Bulduk – Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden – Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı – Cano’nun Babası

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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