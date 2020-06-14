Erkek Güzeli Sefil Bilo nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi konusu ve oyuncuları

Başrolünde ülkemizin en sevilen oyuncularından Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı 1979 yapımı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte İstanbul Çatalca'da çekilen Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu ve oyuncuları...



ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO KONUSU NE?

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI?

Şener Şen – Maho Ağa

İlyas Salman – Bilo

Adile Naşit – Sultan Bacı

Münir Özkul – Hüso Emmi

İhsan Yüce – Şivan

Sevda Aktolga – Cano Kız

Mehmet Bulduk – Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden – Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı – Cano’nun Babası