Eski sevgiliye bebek hediyesi

Taylor Swift, temmuz ayında çıkan ve altı Grammy’e aday gösterilen ‘Folklore’ albümünde bazı şarkıların yazarı olarak görülen William Bowery’nin aslında sevgilisi Joe Alwyn olduğunu itiraf etti. Swift, eserleri beraber yazdıklarını ancak takma isim kullandıklarını söyledi. 30 yaşındaki sanatçı ayrıca ‘Invisible String’ parçasında eski sevgilisinin bebeğine hediye gönderdiğine yönelik sözlerin gerçeği yansıttığını ifade ederek, hayranlarını şaşırttı.