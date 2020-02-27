Courteney Cox eski sevgiliye döndü

‘Friends’ dizisine çekilecek özel bölümle ekrana dönmeye hazırlanan Courteney Cox, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 55 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisi Kuzey İrlandalı şarkıcı ve yapımcı John McDaid ile yeniden birlikte olduklarını söyledi. 2013’te aşk yaşamaya başlayan ikili bir yıl sonra nişanlanmış geçtiğimiz sene de ayrıldıklarını duyurmuştu.