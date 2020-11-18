Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 172. bölüm özeti

Oktay Kaynarca'nın başrolde bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamları diziseverlerin beğenisine sunuluyor. 172. bölüm ile yine nefesleri kesen EDHO'da, Korkmazlarla masaya oturan Hızır, herkesin tepkisine maruz kalır. Tüm çabaları Alpaslan için olan Hızır Reis, mücadelesinde başarılı olabilecek mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 173. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

ATV ekranlarının fenomen dizisi, oyuncu kadrosuyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Hızır ve etrafından şekillenen olayları konu edinen EDHO 173. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz’la barış yapmaya razıdır. Alpaslan’ın Yaman’ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman’ın abisi Derman’ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan’ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis’e kalır. Behzat’a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis’in tek amacı Alpaslan’ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan’a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz’a rağmen Bahar koyar. İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis’in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.