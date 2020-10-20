Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Hızır ve İlyas arasında infaz emri nedeniyle gerginlik yaşanıyor. Peki, Hızır Reis bu durumu nasıl düzeltecek? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümden detaylar...
ATV ekranında yayınlanmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başldı. Bu akşam 168. bölümü ile ekrana gelecek olan EDHO'da neler olacak merak konusu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20.00'de ATV'de.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çakırbeyli ailesinde sular durulmuyor. Hızır bu sefer de İlyas yüzünden zor durumda kalıyor. Ölümden dönen Hızır Reis sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affeder. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas, abisini zor durumda bırakır.
Korkmazlarla süren savaşta Şahin Ağa arada kalıyor. İlyas ise Yaman'a büyük bir ders veriyor.
Alpaslan'ın başı ise Yaman Korkmaz ile belaya giriyor. Rehin düşen Alpaslan nasıl kurtulacak merak konusu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI
OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ
SANEM ÇELİK - CEYLAN
ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA
HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN
YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ
OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ
SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ
TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA
YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ
PELİN AKİL - BAHAR
ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ
TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI
EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI
CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ