Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları

ATV ekranında yayınlanmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başldı. Bu akşam 168. bölümü ile ekrana gelecek olan EDHO'da neler olacak merak konusu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20.00'de ATV'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmuyor. Hızır bu sefer de İlyas yüzünden zor durumda kalıyor. Ölümden dönen Hızır Reis sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affeder. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas, abisini zor durumda bırakır.

Korkmazlarla süren savaşta Şahin Ağa arada kalıyor. İlyas ise Yaman'a büyük bir ders veriyor.

Alpaslan'ın başı ise Yaman Korkmaz ile belaya giriyor. Rehin düşen Alpaslan nasıl kurtulacak merak konusu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA - HIZIR ÇAKIRBEYLİ

SANEM ÇELİK - CEYLAN

ALİ SÜRMELİ - DOĞAN BABA

HÜSEYİN AVNİ DANYAL - TUFAN

YUNUS EMRE YILDIRIMER - ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ

OZAN AKBABA - İLYAS ÇAKIRBEYLİ

SABİNA TOZİYA - HAYRİYE ÇAKIRBEYLİ

TURGAY TANÜLKÜ - ŞAHİN AĞA

YALÇIN HAFIZOĞLU - HIZIR ALİ ÇAKIRBEYLİ

PELİN AKİL - BAHAR

ENGİN BENLİ - YAMAN KORKMAZ

TURGUT TUNÇALP - HAŞMET FAÇALI

EMİR BENDERLİOĞLU - BEHZAT FAÇALI

CEREN BENDERLİOĞLU - ÖMÜR ÇAKIRBEYLİ