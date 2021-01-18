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18.01.2021 - 10:38 |

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ayrılık

ATV'de salı akşamları ekranlara gelen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümünde şaşırtıcı bir ayrılık yaşanacak. 'Hayriye Çakırbeyli' rolünü canlandıran usta oyuncu Sabina Toziya, yeni bölümde diziye veda edecek.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ayrılık
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Başrollerini Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yeni yılla birlikte ara vermişti. Bu hafta yeniden izleyici karşısına çıkacak olan  'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 19 Ocak Salı akşamı 179. bölümüyle ekranlarda olacak.

 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümde ise şaşırtıcı bir veda yaşanacak. Dizide Çakırbeyli ailesinin annesi  'Hayriye Çakırbeyli' karakterine hayat veren Sabina Toziya, senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazda şoke eden ayrılık

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