'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ayrılık

Başrollerini Oktay Kaynarca, Sanem Çelik ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', yeni yılla birlikte ara vermişti. Bu hafta yeniden izleyici karşısına çıkacak olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 19 Ocak Salı akşamı 179. bölümüyle ekranlarda olacak.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümde ise şaşırtıcı bir veda yaşanacak. Dizide Çakırbeyli ailesinin annesi 'Hayriye Çakırbeyli' karakterine hayat veren Sabina Toziya, senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.