Esra’nın dönüm noktası

Esra Erol, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ programına konuk oldu. Dokuz yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğinde bebeğini düşürmesini dönüm noktası olduğunu belirten sunucu, “Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim” dedi.