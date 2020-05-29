MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Esra’nın dönüm noktası
29.05.2020 - 07:00 |

Esra’nın dönüm noktası

Esra Erol, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ programına konuk oldu.

Esra’nın dönüm noktası
ABONE OL

Esra Erol, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ programına konuk oldu. Dokuz yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğinde bebeğini düşürmesini dönüm noktası olduğunu belirten sunucu, “Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim” dedi.

Acun Ilıcalı'yı kızdıran iddia! "Vicdansızlar, vatan hainleri..."'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında, "TV8'de yarışmacıların Kürtçe konuşmasına karşı" tarzında çıkan söylemlere tepki gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çatalca günlükleri

Çatalca günlükleri

Farklı bir proje

Farklı bir proje

‘Kenetlenmemiz çok güzel’

‘Kenetlenmemiz çok güzel’

Sabırlı eş

Sabırlı eş

Sıradaki Haber