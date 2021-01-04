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04.01.2021 - 07:00 |

Evinden sıkıldı!

Emilia Clarke, Kaliforniya, Venice Beach’te yer alan malikanesini 4.4 milyon dolar’dan (32 milyon 750 bin TL) sattı.

Evinden sıkıldı!
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Emilia Clarke, Kaliforniya, Venice Beach’te yer alan malikanesini 4.4 milyon dolar’dan (32 milyon 750 bin TL) sattı. İngiliz yıldız, uğruna 5 milyon dolar’ı gözden çıkardığı evini ilk olarak geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya sunmuştu. 2009 yılında inşa edilen yapıda iki yatak odası ve dört banyonun yanı sıra, yüzme havuzu ve geniş bir bahçe de bulunuyor.

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