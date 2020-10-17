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17.10.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

EZBER BOZDULAR

Özgür Masur, Raşit Bağzıbağlı, Emre Erdemoğlu ve Yakup Biçer, gelecek sezonun tasarımlarını dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında modaseverlerle buluşturdu

EZBER BOZDULAR
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Özgür Masur’un İlkbahar-Yaz Pret-a-Couture koleksiyonu; güçlü silüetleri markanın DNA’sındaki lüks algısıyla buluşturuyor. Koleksiyonda; yeşil, mavi, turuncu ve pembe silüetler ön plana çıkarken onlara beyaz ve ekru eşlik ediyor. 24 parçalık koleksiyonda formun gücü öne çıkıyor.

Dalkılıç sürprizi

Emre Erdemoğlu, 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘Beni Bağrına Bas’ temasıyla birbirimizi bağrımıza basmanın, ön yargısız olmanın, birbirimize daha sıkı sarılmanın mümkün olduğu bir dünya vadediyor. Dijital defilenin sürprizi, tasarımcının uzun zamandır sahne kostümlerini tasarladığı Murat Dalkılıç oldu.

25 parça 25 model

Raşit Bağzıbağlı, 2020-21 Sonbahar-Kış Couture Koleksiyonu’nu Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde çekimi gerçekleşen dijital defileyle tanıttı. 25 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımında Şevval Şahin, Ecem Çırpan, Buse İskenderoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan’ın da aralarında bulunduğu 25 model görev aldı.

Modern savaşçı esintileri

Tasarımcı Yakup Biçer’in Y PLUS By YakupBiçer, SS21 Koleksiyonu büyük beğeni topladı. Türk kültüründen ilham alan Biçer, yeni koleksiyonunda modern savaşçı esintilerine yer verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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