Faruk Tınaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Faruk Tınaz şarkıları

Bugün İBO Show ile izleyici karşısına çıkacak olan Faruk Tınaz hakkında meraklı arayış başladı. Faruk Tınaz'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Faruk Tınaz biyografisi ve şarkıları...

FARUK TINAZ KİMDİR?

6 Haziran 1956'da doğan Faruk Tınaz, Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

FARUK TINAZ ŞARKILARI

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012