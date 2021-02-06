Faruk Tınaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Faruk Tınaz şarkıları
STAR TV'nin ilgiyle takip edilen programı İBO Show'a konuk olacak isimlerden biri de Faruk Tınaz. Bir döneme sevilen şarkılarıyla damga vuran Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Faruk Tınaz'ın şarkıları nelerdir=? İşte Faruk Tınaz kariyeri ve hayatı...
Bugün İBO Show ile izleyici karşısına çıkacak olan Faruk Tınaz hakkında meraklı arayış başladı. Faruk Tınaz'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Faruk Tınaz biyografisi ve şarkıları...
FARUK TINAZ KİMDİR?
6 Haziran 1956'da doğan Faruk Tınaz, Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.
FARUK TINAZ ŞARKILARI
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012