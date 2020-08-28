Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kimdir, kaç yaşında?

Fatma Girik'in hayatı gündemde araştırılıyor. Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Fatma Girik'in sağlık durumu ile ilgili iddialara Girik'in yeğeni Günay Girik açıklama yaptı. Peki Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kaç yaşında?

FATMA GİRİK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik, söz konusu haberlere çok üzüldüklerini, bu tür haberleri yapanlar için de kanuni işlemlere başladıklarını söyledi.

Geçirdiği kalça protezi ameliyatı sonrası Bodrum’da yaşamını sürdüren Fatma Girik, corona virüs salgını nedeniyle evine misafir almıyor, dışarı çıkmıyor. Son olarak oyuncuyu muayene eden doktor, Girik'in yaz sonuna tamamen ayağa kalkabileceğini söylemişti.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik bir süre Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü