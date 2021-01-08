Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan nereli, kaç yaşında? Ferah Zeydan biyografisi...

Ferah Zeydan küçük yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. Okulundaki gitar kursuna katıldı ve gitar çalmaya başladı. Mersin'de yaşamını sürdüren Zeydan, şarkıcı Sinan Akçıl ile 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleri yaptı. Ferah Zeydan aslen nereli?

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Zeydan, 20 Şubat 1994 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 2 abisi bulunan genç şarkıcı, ilkokul yıllarında sesinin güzel olduğu müzik öğretmeni tarafından keşfedildi. Gitar kursuna katılma hayali vardı ve yıllar sonra okulda açılan gitar kursuna yazıldı. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Sokak müzisyenliği yapan Zeydan, neredeyse tüm Mersin halkı tarafından tanınıyor. Star TV ekranlarında yayımlanan X Faktör Star Işığı programa katıldı ve sesi ile dikkat çekti. Sinan Akçıl ile beraber 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' şarkılarıyla da son dönemde adından söz ettirmişti.