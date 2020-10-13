Ferman Toprak kimdir, nerelidir, eşi kim? Ferman Toprak şarkıları

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından eşi Ferman Toprak'la boşanacağını açıklayan, daha sonra paylaşımı silip boşanma olmayacağını duyuran Ayşe Hilal Toprak, “Kocam beni dövdü” diye darp raporu aldı ve polise başvurdu. Şüpheli olarak ifadesi alınan Ferman Toprak, suçlamaları kabul etmedi.

"KOLLARIMA, YÜZÜME VE BAŞIMA VURDU"



Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giden Hilal Toprak, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Hilal Toprak, ifadesinde, “Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

"EŞİMİ DARP ETMEDİM"

Polis merkezinde ifadesi alınan Ferman Toprak, "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” şeklinde konuştu. Ferman Toprak, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babasından dolayı Adıyaman'ın Bezik, annesinden ötürü ise Şanlıurfa'nın aşiretlerindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin olunca bu şehşirde doğdu. Anne ve babasının memelketlerinde başlayan toprak meselelerindn doğan kan davaları nedeniyle ailesinden birçok kişi hayatını kaybetti. Ferman Toprak daha yedi yaşındayken, annesiyle bindiği otomobilde silahlı saldırıya uğradı ve o korkuyu nedeniyle de 12 yaşına kadar kekeme kaldı.

İlkokul, ortaokulu ve liseyi Adana'da bitirdikten sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı ve Ankara'ya gitti. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak müzik alanında çalışmak için İstanbul'a taşındı. 1997 yılında "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı.İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. İlk önce Beşiktaş'ta çevre edindi. Sonunda Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme'de açtığı yazlık mekan takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapattı. 2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

Ferman Toprak 2017 yılında Hilal Toprak ile dünyaevine girdi ve çiftin Adel Su adında çocukları oldu.