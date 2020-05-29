Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Şans Tanrıçası' 8 dalda aday

Ferzan Özpetek'in 13'ncü uzun metraj filmi 'La dea Fortuna' (Şans Tanrıçası), İtalya’da 1946 yılından beri verilen film ödülleri Nastro d’Argento’da 8 dalda aday gösterildi. 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' başta olmak üzere 8 dalda aday gösterilen filmin başrollerinde; Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Serra Yılmaz, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Filippo Nigro, Cristina Bugatty yer alıyor.

R&C Production ve Warner Bros Entertainment Italia işbirliğinde hazırlanan film, 19 Aralık’ta İtalya’da gösterime girdi. İtalyan sinema seyircisinin ve basınının büyük ilgi gösterdiği Şans Tanrıçası'nda yönetmen, Sezen Aksu’nun 'Aldatıldık' şarkısına da yer verdi.

FİLMİN KONUSU

Filmde; bir arkadaşlarının çocuklarına birkaç gün bakmaları istemesinin ardından kendilerini krizin içinde bulan bir çiftin hikayesi anlatılıyor.

İsmini Roma'ya yakın bir kasabada bulunan Palestrina Tapınağı'ndan alan 'Şans Tanrıçası'nın aday gösterildiği kategoriler şöyle:

- En iyi film

- En iyi yönetmen

- En iyi senaryo (Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Özpetek)

- En iyi aktör (Stefano Accorsi – Edoardo Leo)

- En iyi aktrist (Jasmine Trinca)

- En iyi film müziği (Pasquale Catalano)

- En iyi orijinal müzik (Che vita meravigliosa)

- En iyi cast direktörü (Pino Pellegrino)