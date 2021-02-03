Feyza Çıpa: Aşkla ilgili konuşmak istemiyorum

Tek başına alışverişe çıkan Feyza Çıpa, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Güzel oyuncu, "Aşk hayatımla ilgili artık konuşmak istemiyorum. Yeni projelerim var. Yakın zamanda bir film çektik, çekerken çok eğlendik, yakında inşallah ekranlarda olacak. Proje gereği fazla detay veremiyorum, diğerleri sürpriz olsun" dedi.