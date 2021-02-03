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HaberlerMagazin Haberleri Feyza Çıpa: Aşkla ilgili konuşmak istemiyorum
03.02.2021 - 11:57 |

Feyza Çıpa: Aşkla ilgili konuşmak istemiyorum

Kutsi ile 2012 yılında ‘Huzur Sokağı’ dizisinde başlayan birlikteliği geçtiğimiz yıl sona eren oyuncu Feyza Çıpa, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Feyza Çıpa: Aşkla ilgili konuşmak istemiyorum
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Tek başına alışverişe çıkan Feyza Çıpa, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Güzel oyuncu, "Aşk hayatımla ilgili artık konuşmak istemiyorum. Yeni projelerim var. Yakın zamanda bir film çektik, çekerken çok eğlendik, yakında inşallah ekranlarda olacak. Proje gereği fazla detay veremiyorum, diğerleri sürpriz olsun" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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