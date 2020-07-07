Filiz Akın, Youtube kanalı açtı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişimde olan Filiz Akın, Youtube'da kendi kanalını açtı.

Usta sanatçı, "Nazofarenks (burun ve ağız arkası kanseri) kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık her gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum daha güzel" diyerek, moralinin çok iyi olduğunu belirtti.