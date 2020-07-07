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07.07.2020 - 15:16 |

Filiz Akın, Youtube kanalı açtı

Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Filiz Akın, takipçilerinden gelen "YouTube hesabı açın" ısrarları sonucu harekete geçti.

Filiz Akın, Youtube kanalı açtı
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişimde olan Filiz Akın, Youtube'da kendi kanalını açtı.

Usta sanatçı, "Nazofarenks (burun ve ağız arkası kanseri) kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık her gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum daha güzel" diyerek, moralinin çok iyi olduğunu belirtti.

Daniella Alvarez bacağını kaybetti ama dansı bırakmadı2011 yılında Kolombiya Güzeli seçilen Daniella Alvarez'in, geçirdiği mide operasyonu sonradan bir kabusa dönüştü. Ünlü model bacağını kaybetse de dans tutkusunu kaybetmedi.
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Cadde Yazarları

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