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28.10.2020 - 15:03 |

Fırat Tanış 'Arıza' dizisine konu oluyor

Show TV'de yayınlanan 'Arıza' dizisine ünlü oyuncu Fırat Tanış konuk olacak.

Fırat Tanış 'Arıza' dizisine konu oluyor
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Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği 'Arıza' dizisinin başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. 'Arıza'nın 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ise Fırat Tanış konuk oluyor.

Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

 Ali Rıza ve Burak Ersoylu mücadelesi sonucunda havaya uçan silahlarının hesabını sormaya gelen Cabir, Fuat Ersoylu’dan Halide’ye kadar herkesin hayatına etki edecek.

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