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13.02.2021 - 12:36 | | ANTALYA (DHA)

'Five Eyes'in çekimleri Antalya Kaleiçi'nde sürüyor

İngiliz yönetmen Guy Ritchie ve yıldız aktör oyuncu Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da devam ediyor. 53 yaşındaki İngiliz aktörün başrolünde yer aldığı filmin çekimleri, Antalya'da tarihi semti Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılıyor.

'Five Eyes'in çekimleri Antalya Kaleiçi'nde sürüyor
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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Çekimler için ekipmanlar, sekiz kamyon ile Cumhuriyet Meydanı'na taşındı.

Five Eyesin çekimleri Antalya Kaleiçinde sürüyor

"BURADA ÇEKİM YAPMAK YASAK"
Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, Tophane Çaybahçesi yanında bulunan tarihi merdivenlerde ve panaromik asansörde çekimler gerçekleştiren film ekibi, geniş güvenlik önlemleri arasında çalışıyor. Güvenlik personeli bölgede cep telefonuyla bile olsa görüntü ve fotoğraf çekilmesine müsaade etmiyor. Güvenlikler, görüntü almak isteyenleri "Burada çekim yapmak yasak" diyerek sık sık uyarıyor. Kaleiçi ile meydan arasındaki ulaşım, akülü arabalarla yapılıyor.

Five Eyesin çekimleri Antalya Kaleiçinde sürüyor

RİSKLİ SAHNELERDE DUBLÖRÜ OYNUYOR
Filmin çekimlerinde koşmalı, atlamalı ve risk teşkil eden görüntülerde Jason Statham'ın dublörü Tom Rodgers Stunts kamera karşısına geçiyor. Statham'ın fiziksel görünümüne yakın olan Rodgersstunts, dövüş sanatlarına olan düşkünlüğüyle tanınıyor.

Filmin çekimleri, mart ayı sonuna kadar devam edecek ve 'Five Eyes' yıl sonunda gösterime girecek.

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