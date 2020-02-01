Flaş İzel-Çelik-Ercan itirafı!

90'ların meşhur 'İzel-Çelik-Ercan' üçlüsü olarak tekrar bir araya gelecekleri sık sık medyaya yansıyan şarkıcı, "Niye gerçekleşmedi, ben de bilmiyorum. Evet, bir araya gelmek için çok uğraştık. Kebapçıda, çorbaçıda oturup planlar yaptık. 'Şu konseri yapacağız, sonra bunu' dedik ama olmadı. Hep kebap yediğimzle kaldık" dedi.

"BENİ SEVSİN YETER"

Uzun zamandır hayatında kimse olmadığını belirten İzel, "Şu an hayatımdaki tek eksik aşk. Yakın arkadaşım Hakan Verbiç ile 'sevgili' yazdılar, kısmetim kapandı. Aşık olmak istiyorum. Aradığım bir erkek özeliği yok. Eskiden özellikler arardım, 'Genç olsun, yakışıklı olsun' diye. Şimdi öyle bir arayışta değilim. Kendisinden aradığım tek şey sadece beni sevsin yeter" şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, diyet yaparak 15 kilo verdiği, 10 kilo daha vereceğini söyledi.