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17.08.2020 - 07:00 |

Fulin dünyaya açıldı

Fulin, yurt dışında düzenlenecek olan bir müzik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Fulin dünyaya açıldı
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Fulin, yurt dışında düzenlenecek olan bir müzik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Daha önce Kazakistan’daki bir organizasyonda ülkemizi temsil eden şarkıcı, bu kez Gürcistan’da yapılacak ‘Northvision Müzik Yarışması’nın finalinde boy gösterecek. Şarkıcı, Fransa, İngiltere ile İspanya gibi ülkelerin sanatçılarının katılacağı platformda söz ve müziği kendisine ait ‘Çek Kenara’ parçasıyla yarışacak.

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kestiŞarkıcı Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Morgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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