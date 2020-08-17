Fulin dünyaya açıldı

Fulin, yurt dışında düzenlenecek olan bir müzik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Daha önce Kazakistan’daki bir organizasyonda ülkemizi temsil eden şarkıcı, bu kez Gürcistan’da yapılacak ‘Northvision Müzik Yarışması’nın finalinde boy gösterecek. Şarkıcı, Fransa, İngiltere ile İspanya gibi ülkelerin sanatçılarının katılacağı platformda söz ve müziği kendisine ait ‘Çek Kenara’ parçasıyla yarışacak.