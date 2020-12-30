Gain nedir, ne anlama geliyor? Gain TV kimin, ne zaman yayına başlıyor?

Dijital dizi, film, belgesel gibi içeriklerin yer aldığı Gain, birçok projeyle izleyicisi karşısına çıkıyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Engin Günaydın, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş gibi isimlerin yer aldığı yayın platformu, Exxen'in rakipleri arasında yerini almış oluyor. Gain reklamı da televizyon ekranlarında ilgi gördü. İşte, detaylar...

GAİN NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Gain; dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programları gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı yayın platformudur. Kelimenin Türkçe karşılığı ise kazançtır.

GAİN TV KİMİN, SAHİBİ KİM?

Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

GAİN NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?

Yeni nesil içerik platformu, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik çeşitleri ile seyircinin beğenisini toplamayı hedefliyor. Gain, 30 Aralık günü ise yayın hayatına başladı. Şu an sadece iOS ve Android için uygulama geliştirilmiş durumda.

PROGRAMLAR

Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel (31 Aralık)

Oyunlar Holding (Ocak)

Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı (Ocak)

Vedat Milor ile En İyisi (Ocak)

On Bin Adım (Ocak)

Terapist (Ocak)

MFÖ: Ele Güne Karşı (Ocak)

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları (Ocak)

Sunucular: Bartu Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş