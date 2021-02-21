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• 21 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı açıkladı! Yeni yarışmacı geldi

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük heyecanın yaşandığı Survivor'da Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu kaybeden Ünlüler ise bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı. Öte yandan Ünlüler takımına bir yarışmacı daha geldi.

• 21 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
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Gonca ve Hanzade dokunulmazlık yarışmasında karşı karşıya geldi. İki isim yarışırken Steven Gonca'ya " O da kendini koruyor ona bakarsan" dedi. Çağrı ve Doğan'ın araya girmesiyle bir anda gerginlik yükseldi.

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Doğan, "Senlik hiçbir şey yok orada, onlar konuşuyoruz zaten" açıklamasını yaptı. Çağrı da "Sus artık sus yeter " diyerek olaya müdahil oldu.

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İki takım arasında karşılıklı diyaloglar başladı. "Gonca'ya dedim siz Gonca değilsiniz" diyen ve bu sözlerle kendini savunan Steven, Çağrı'yı adeta deliye döndürdü. "Sana ne ne konuşuyorsun yeter sus" diyen Çağrı zor sakinleşti.

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Acun Ilıcalı ise yaptığı açıklamada, "Oyun çok önemli. Karşılıklı konuşma olabilir. Steven oyuna müdahil olan sensin. Hanzade'nin yerine sen konuşuyorsun" dedi. Steven daha sonra Gonca'dan özür diledi.

5DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞAMIŞLARDI

DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞAMIŞLARDI

Survivor'ın geçtiğimiz haftalarda ekrana gelen bölümünde Steven ile Çağrı arasında gerginlik yaşanmıştı. Steven'in kazandıktan sonra yaptığı sevinç hareketi nedeniyle Çağrı tepki göstermişti. 'Dilin içeride duracak' diyen Çağrı'yı yarışmacılar sakinleştirmişti. Steven ise 'sana mı yaptım ben?' diyerek kendini savunmuştu.

6YENİ BİRİ GELDİ

YENİ BİRİ GELDİ

Yarışmacılar bir eleme adayı daha çıkarmak için konseye geldi. Acun Ilıcalı ise orada bir sürprizi açıkladı. Ünlüler takımına yeni bölümde bir isim dahil oldu. Survivor'a yeni bölümde dahil olacak yarışmacı Çağman Çatay olarak açıklandı.

7İKİNCİ ADAY ÇAĞRI

İKİNCİ ADAY ÇAĞRI

Öte yandan Çağrı Ünlüler takımında ikinci eleme adayı oldu. İlk eleme adayı ise Yiğit'ti. Çağrı yaptığı açıklamada bunu beklediğini ifade etti.

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