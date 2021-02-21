• 21 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı açıkladı! Yeni yarışmacı geldi
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük heyecanın yaşandığı Survivor'da Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu kaybeden Ünlüler ise bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı. Öte yandan Ünlüler takımına bir yarışmacı daha geldi.
• 21 Şubat 2021 - 23:48 • Son Güncelleme:
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Gonca ve Hanzade dokunulmazlık yarışmasında karşı karşıya geldi. İki isim yarışırken Steven Gonca'ya " O da kendini koruyor ona bakarsan" dedi. Çağrı ve Doğan'ın araya girmesiyle bir anda gerginlik yükseldi.
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DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞAMIŞLARDI
Survivor'ın geçtiğimiz haftalarda ekrana gelen bölümünde Steven ile Çağrı arasında gerginlik yaşanmıştı. Steven'in kazandıktan sonra yaptığı sevinç hareketi nedeniyle Çağrı tepki göstermişti. 'Dilin içeride duracak' diyen Çağrı'yı yarışmacılar sakinleştirmişti. Steven ise 'sana mı yaptım ben?' diyerek kendini savunmuştu.
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YENİ BİRİ GELDİ
Yarışmacılar bir eleme adayı daha çıkarmak için konseye geldi. Acun Ilıcalı ise orada bir sürprizi açıkladı. Ünlüler takımına yeni bölümde bir isim dahil oldu. Survivor'a yeni bölümde dahil olacak yarışmacı Çağman Çatay olarak açıklandı.
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