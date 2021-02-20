• 20 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
Alessandra Ambrosio'nun memleketinde son günü
Brezilya model Alessandra Ambrosio, hem iş hem tatil için gittiği memleketi Brezilya'da son gününü geçirdi. Ünlü model, tatilin son gününde çocuklar gibi eğlendi.
• 20 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
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Victoria's Secret meleği olarak ünlendikten sonra kariyerine solo olarak devam eden Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, neredeyse bütün yılı plajlarda geçirdi. Önce yaşadığı yer olan ABD'nin Miami kentinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ambrosio, sonra da memleketi Brezilya'ya geçti.
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39 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, aylardır Florinapolis kentinde objektiflere takılıyor. Ancak bu kez amacı sadece tatil yapmak değil. Ünlü model her ne kadar boş vakitlerinde dinlenip tatil yapsa da ülkede bulunma amacı, kendi markasının katalog çekimleri.
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ÇOCUKLARINI YANINA ALDI
Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte. Ambrosio'ya Brezilya'da geçirdiği hem iş hem tatil döneminde, 12 yaşındaki kızı Anja ile sekiz yaşındaki oğlu Noah da eşlik etti.
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"KORONAVİRÜS YOK MU?"
Alessandra Ambrosio, bir yandan çekimleri sürdürürken bir yandan da o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Top modelin birkaç ay önce kalabalık bir meslektaş grubuyla teknede çekilen ve Instagram sayfasında çekilen fotoğrafları da tepki çekmişti. Birçok kişi Ambrosio'ya "Brezilya'ya koronavirüs yok mu?" sorusunu yöneltmişti.
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