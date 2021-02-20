Alessandra Ambrosio'nun memleketinde son günü

ÇOCUKLARINI YANINA ALDI Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte. Ambrosio'ya Brezilya'da geçirdiği hem iş hem tatil döneminde, 12 yaşındaki kızı Anja ile sekiz yaşındaki oğlu Noah da eşlik etti.