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• 20 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:

Alessandra Ambrosio'nun memleketinde son günü

Brezilya model Alessandra Ambrosio, hem iş hem tatil için gittiği memleketi Brezilya'da son gününü geçirdi. Ünlü model, tatilin son gününde çocuklar gibi eğlendi.

• 20 Şubat 2021 - 11:27 • Son Güncelleme:
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Victoria's Secret meleği olarak ünlendikten sonra kariyerine solo olarak devam eden Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, neredeyse bütün yılı plajlarda geçirdi. Önce yaşadığı yer olan ABD'nin Miami kentinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Ambrosio, sonra da memleketi Brezilya'ya geçti.

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39 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, aylardır Florinapolis kentinde objektiflere takılıyor. Ancak bu kez amacı sadece tatil yapmak değil. Ünlü model her ne kadar boş vakitlerinde dinlenip tatil yapsa da ülkede bulunma amacı, kendi markasının katalog çekimleri.

3KENDİ MARKASI İÇİN ÇEKİMLER YAPTI

KENDİ MARKASI İÇİN ÇEKİMLER YAPTI

Bir yandan anne- babası ve ailesinin geri kalanıyla hasret gideren Alessandra Ambrosio, bir yandan da kendi imzasını taşıyan plaj giyimi koleksiyonunun tanıtımı için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.

4SON GÜNÜ

SON GÜNÜ

Çekimleri tamamen bitiren Alessandra Ambrosio, Brezilya'daki son gününü ise denizin ve güneşin keyfini çıkararak geçirdi.

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Ünlü model, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne gezisinde görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Ambrosio, yine kendi koleksiyonunda yer alan tasarımlardan birini tercih etti.

6ÇOCUKLARINI YANINA ALDI

ÇOCUKLARINI YANINA ALDI

Uzun süre nişanlı kaldığı Jamie Mazur'dan iki çocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrıldı. Yaklaşık iki yıldır da Nicolo Oddi ile birlikte. Ambrosio'ya Brezilya'da geçirdiği hem iş hem tatil döneminde, 12 yaşındaki kızı Anja ile sekiz yaşındaki oğlu Noah da eşlik etti.

7KORONAVİRÜS YOK MU

"KORONAVİRÜS YOK MU?"

Alessandra Ambrosio, bir yandan çekimleri sürdürürken bir yandan da o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Top modelin birkaç ay önce kalabalık bir meslektaş grubuyla teknede çekilen ve Instagram sayfasında çekilen fotoğrafları da tepki çekmişti. Birçok kişi Ambrosio'ya "Brezilya'ya koronavirüs yok mu?" sorusunu yöneltmişti.

8FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde Florianopolis'te kendisine eşlik eden arkadaşlarıyla birlikte tanıtım için kamera karışına geçmişti.

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Turuncu bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplayan ünlü mankenin, fit görüntüsü ve keyifli halleri dikkat çekmişti.

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