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• 05 Şubat 2021 - 07:53 • Son Güncelleme:

Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’i aldatıyor mu?

İki yıldır nişanlı olan ve beş milyon dolar değerinde bir yüzükle Jennifer Lopez'e evlenme teklif eden Alex Rodriguez'in, ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edildi. Bir reality katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi.

• 05 Şubat 2021 - 07:53 • Son Güncelleme:
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Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Alex Rodriguez ve Jennifer Lopez cephesinden beklenmedik bir haber geldi.

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Yaklaşık iki yıldır nişanlı olan, 2020 için planlanan düğünlerini de pandemi yüzünden iptal eden çiftin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü.

3HERKES ALEX RODRIGEZ DEDİ

HERKES ALEX RODRIGEZ DEDİ

Southern Charm adlı reality şovda yer alan katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, programın ekrana gelen bölümünde, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Herkes Alex Rodriguez'in adını verdi.

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Bu iddialara karşılık olarak People dergisine konuşan Alex Rodriguez'e yakın bir kaynak "O Madison LeCroy ile hiç karşılaşmadı" diye konuştu.

5SADECE TANIŞIKLIK

"SADECE TANIŞIKLIK"

Öte yandan Madison LeCroy, Page Six ile yaptığı bir röportajda Rodriguez ile telefonda konuştuğunu bunun dışında aralarında başka hiçbir iletişim olmadığını savundu. LeCroy "Sadece bir tanışıklık" diye konuştu.

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Bu arada ikilinin bir sosyal medya uygulaması üzerinden görüştüğü, birbirleriyle görüşmeseler de mesajlaştığı iddiaları da ortaya atıldı.

7‘NİŞANLISINI HİÇ ALDATMADI’

‘NİŞANLISINI HİÇ ALDATMADI’

Madison LeCroy, söz konusu iddiaların ortaya atıldığı programın çekimlerinin bir yıl önce yapıldığını ve yeni yayınlandığını da ekledi. LeCroy "Alex, nişanlısını hiç aldatmadı" dedi. Konu hakkında Rodriguez ve Lopez cephesinden hiçbir açıklama gelmedi.

8DAHA ÖNCE DE ALDATTIĞI KONUŞULDU

DAHA ÖNCE DE ALDATTIĞI KONUŞULDU

Alex Rodriguez'in aldatıldığı iddiaları 2019 yılında da gündeme gelmişti. Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, çiftin nişanlandığını duyurduğu sosyal medya paylaşımından sadece iki gün sonra kendi sosyal medya hesabından “Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor” açıklamasını yaptı.

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Üstelik Alex Rodriguez’in, Jennifer Lopez’i kendisinin eski karısı Jessica Sekely ile aldattığını belirten Canseco mesajların yazıldığı sırada Jennifer Lopez'in World of Dance adlı televizyon programını izlediğini yazdı.

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Hatta Conseco, bu iddiayı kanıtlamak için Rodriguez'i boks maçına da çağırdı. O dönem de Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bu konu hakkında yorum yapmadı.

11ALTI YIL EVLİ KALDILAR

ALTI YIL EVLİ KALDILAR

Alex Rodriguez, 2002 ile 2008 arasında Cynthia Scurtis ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Rodriguez, Jennifer Lopez'den önce de aralarında Cameron Diaz, Madonna, Kate Hudson'ın da bulunduğu birçok evli kadınla yaşadığı birlikteliklerle gündeme geliyordu.

12ÜÇ EVLİLİK YAPTI

ÜÇ EVLİLİK YAPTI

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yapan Lopez'in, bu birliktelikten Max ve Emme adında ikiz çocukları oldu.

13DÜĞÜNLERİ İPTAL OLDU

DÜĞÜNLERİ İPTAL OLDU

Daha önce Ojani Noa, Chris Judd ve Marc Anthony ile evlenip boşanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, 2019'da nişanlandı. Düğünlerini pandemi nedeniyle iptal eden çift, daha sonra tamamen vazgeçti.

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Hatta Lopez, geçtiğimiz ay konuk olduğu bir programda her ikisi de daha önce evlendiği için bunu yapmak zorunda olmadıklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS/ BACKRID USA/ INSTAGRAM

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