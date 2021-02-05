Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’i aldatıyor mu?

DAHA ÖNCE DE ALDATTIĞI KONUŞULDU Alex Rodriguez'in aldatıldığı iddiaları 2019 yılında da gündeme gelmişti. Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, çiftin nişanlandığını duyurduğu sosyal medya paylaşımından sadece iki gün sonra kendi sosyal medya hesabından “Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor” açıklamasını yaptı.