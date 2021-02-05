• 05 Şubat 2021 - 07:53 • Son Güncelleme:
Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’i aldatıyor mu?
İki yıldır nişanlı olan ve beş milyon dolar değerinde bir yüzükle Jennifer Lopez'e evlenme teklif eden Alex Rodriguez'in, ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edildi. Bir reality katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi.
• 05 Şubat 2021 - 07:53 • Son Güncelleme:
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Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Alex Rodriguez ve Jennifer Lopez cephesinden beklenmedik bir haber geldi.
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DAHA ÖNCE DE ALDATTIĞI KONUŞULDU
Alex Rodriguez'in aldatıldığı iddiaları 2019 yılında da gündeme gelmişti. Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, çiftin nişanlandığını duyurduğu sosyal medya paylaşımından sadece iki gün sonra kendi sosyal medya hesabından “Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor” açıklamasını yaptı.
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ALTI YIL EVLİ KALDILAR
Alex Rodriguez, 2002 ile 2008 arasında Cynthia Scurtis ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Rodriguez, Jennifer Lopez'den önce de aralarında Cameron Diaz, Madonna, Kate Hudson'ın da bulunduğu birçok evli kadınla yaşadığı birlikteliklerle gündeme geliyordu.
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