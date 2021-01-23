Aleyna Tilki: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm

Oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu belirten Aleyna, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hörmetler oyunculuk beni baya yola getirdi" dedi.