• 23 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm
Son yıllardaki çıkışıyla hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada sıkça konuşulan Aleyna Tilki, son açıklamasıyla ortalığı karıştırdı. Reklam teklifi alan 20 yaşındaki popçu, gözünü yükseklere dikti.
• 23 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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İlk olarak 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında söylediği şarkıyla ünlenen Aleyna Tilki, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle oyunculuğa adım attı.
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