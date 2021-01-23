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• 23 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm

Son yıllardaki çıkışıyla hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada sıkça konuşulan Aleyna Tilki, son açıklamasıyla ortalığı karıştırdı. Reklam teklifi alan 20 yaşındaki popçu, gözünü yükseklere dikti.

• 23 Ocak 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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İlk olarak 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında söylediği şarkıyla ünlenen Aleyna Tilki, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle oyunculuğa adım attı.

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Şarkıcılık kariyerinden çok yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç popçu, yine çok konuşulacak bir olayla magazin gündemine geldi.

3GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DİKTİ

GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DİKTİ

Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından kendisine gelen reklam teklifini Megastar Tarkan ve usta sanatçı Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.

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20 yaşındaki şarkıcı, "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim" yanıtını verdi.

5OYUNCULUK BENİ YOLA GETİRDİ

"OYUNCULUK BENİ YOLA GETİRDİ"

Önceki akşam İstinyePark AVM'de bulunan bir mağaza çıkışı objektiflere yansıyan Tilki, “Oyunculuk beni baya yola getirdi” açıklamasıyla şaşırttı.

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Oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu belirten Aleyna, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hörmetler oyunculuk beni baya yola getirdi" dedi.

7KELEPÇELİ POZU ÇOK KONUŞULDU

KELEPÇELİ POZU ÇOK KONUŞULDU

'İşte Bu Benim Masalım' dizisi setinden kelepçeli bir pozunu paylaşan Aleyna Tilki'nin fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bu yorumlardan biri de Aleyna'nın annesinden geldi.

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Aleyna Tilki'nin paylaşımına annesi Havva Öztel, "Ay rolde bile kötü, içim gitti kızım, ağlarım ki ben" yorumunu yazdı.

9HAYIRLI EVLAT ALEYNA

HAYIRLI EVLAT ALEYNA

Türkiye'nin en çok kazanan genç popçularından olan Aleyna Tilki, bir kez daha hayırlı evlat olduğunu gösterdi. 20 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl Kalamış'ta babası Mehmet Tilki'ye çiçekçi dükkanı açmıştı.

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Tilki, annesi Havva Öztel için kolları sıvadı. Anne Öztel, Aleyna Tilki'nin desteğiyle ticarete atıldı. Havva Öztel, spor giyim markası kurup üretime başladı.

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