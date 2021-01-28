• 28 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
Arda Turan evini baştan aşağı yeniletti! Fiyatı dudak uçuklattı
2018 yılında dünyaevine giren, ilk oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de, ikinci oğulları Asil Aslan'ı da geçtiğimiz haziran ayında kucağına alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, evlerini büyüttü. 'Hedefimiz dört çocuk' diyen Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan, kiracı olarak oturdukları siteden satın aldıkları villayı baştan aşağı yenilettiler.
• 28 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan Turan ve eşi Arda Turan yeni eviyle gündemde. Büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın alan Arda Turan'ın evinin ücreti dudak uçuklattı.
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