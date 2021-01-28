Arda Turan evini baştan aşağı yeniletti! Fiyatı dudak uçuklattı

İKİ ÇOCUK DAHA İSTİYOR Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, "Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım. Çok özel ve çok güzel bir duygu" diye konuşmuştu. İki çocuk daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, “Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz dört” diye konuşmuştu.