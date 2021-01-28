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• 28 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:

Arda Turan evini baştan aşağı yeniletti! Fiyatı dudak uçuklattı

2018 yılında dünyaevine giren, ilk oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de, ikinci oğulları Asil Aslan'ı da geçtiğimiz haziran ayında kucağına alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, evlerini büyüttü. 'Hedefimiz dört çocuk' diyen Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan, kiracı olarak oturdukları siteden satın aldıkları villayı baştan aşağı yenilettiler.

• 28 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan Turan ve eşi Arda Turan yeni eviyle gündemde. Büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın alan Arda Turan'ın evinin ücreti dudak uçuklattı.

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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az üç-dört çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda, yeni yuvaları için 5 milyon dolar (37 milyon TL) ödemişti.

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Turan Ailesi'nin, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabildikleri ortaya çıktı. Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, iki dönüm bahçe içinde yer alan, beş oda üç salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtti.

42018 YILINDA EVLENDİLER

2018 YILINDA EVLENDİLER

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına aldı.

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Geçtiğimiz haziran ayında ikinci oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, “Her iki hamileliğimde de dokuz kilo aldım. İki ayda verdim. Haftanın beş günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum” demişti.

6İKİ ÇOCUK DAHA İSTİYOR

İKİ ÇOCUK DAHA İSTİYOR

Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, "Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım. Çok özel ve çok güzel bir duygu" diye konuşmuştu. İki çocuk daha kucağına almak istediğini dile getiren Turan, “Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz dört” diye konuşmuştu.

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