• 25 Ocak 2021 - 14:20 • Son Güncelleme:
Asena Dursun: İyi ki doğdun aşkımız
Asena Dursun, 43 yaşına basan eski futbolcu eşi Ahmet Dursun'un yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Dursun, gönderisine, "Geçen sene bugün iki kişiydik, şimdi kızımızla birlikte ilk doğum günün. İyi ki doğdun aşkımız, seni çok seviyoruz" notunu düştü.
• 25 Ocak 2021 - 14:20 • Son Güncelleme:
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2019'da Paris'te nikah masasına oturan eski futbolcu Ahmet Dursun-Asena Dursun çifti, mart ayında kızları Lidya'yı kucaklarına aldı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIMIZ"
Eski futbolcu ile birlikte çekildiği karelerini paylaşan Dursun, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Aşkım, bir taneciğim, kocacığım, Lidoş'umun babası, her şeyim... Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatsam da kelimeler yetersiz kalır. Geçen sene bugün iki kişiydik, şimdi kızımızla birlikte ilk doğum günün. İyi ki doğdun aşkımız, seni çok seviyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmesin.Asena Dursun'un paylaşımları kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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