Asena Dursun: İyi ki doğdun aşkımız

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIMIZ" Eski futbolcu ile birlikte çekildiği karelerini paylaşan Dursun, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Aşkım, bir taneciğim, kocacığım, Lidoş'umun babası, her şeyim... Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatsam da kelimeler yetersiz kalır. Geçen sene bugün iki kişiydik, şimdi kızımızla birlikte ilk doğum günün. İyi ki doğdun aşkımız, seni çok seviyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmesin.Asena Dursun'un paylaşımları kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.