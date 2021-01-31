Aslıhan Doğan Turan: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

• 31 Ocak 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
Aslıhan Doğan Turan: İyi ki doğdun hayat arkadaşım
Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, 34 yaşına basan futbolcu eşi Arda Turan'ın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşinin Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
• 31 Ocak 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN HAYAT ARKADAŞIM"
Eşinin oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, gönderisine, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" notunu düştü. Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken Aslıhan Doğan Turan'ın gönderisini yorumlara kapatması ise dikkat çekti.
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"BANA TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞATTI"
İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söylemişti: Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı. Artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz.
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