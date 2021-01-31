Aslıhan Doğan Turan: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

"BANA TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞATTI" İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söylemişti: Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı. Artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz.