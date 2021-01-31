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• 31 Ocak 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:

Aslıhan Doğan Turan: İyi ki doğdun hayat arkadaşım

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, 34 yaşına basan futbolcu eşi Arda Turan'ın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Eşinin Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

• 31 Ocak 2021 - 10:13 • Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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"Artık dört kişilik bir aileyiz, çift forvete döndük" diyen Arda Turan, dün 34 yaşına bastı. Sosyetik güzel, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

3İYİ Kİ DOĞDUN HAYAT ARKADAŞIM

"İYİ Kİ DOĞDUN HAYAT ARKADAŞIM"

Eşinin oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Turan, gönderisine, "İyi ki'lerim... İyi ki doğdun hayat arkadaşım, en yakın arkadaşım... Seni seviyorum" notunu düştü. Paylaşım 21 binden fazla beğeni alırken Aslıhan Doğan Turan'ın gönderisini yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

4ÇOK ÖZEL BİR DUYGU

"ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"

Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, "Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım. Çok özel ve çok güzel bir duygu" diye konuşmuştu.

5BANA TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞATTI

"BANA TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞATTI"

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söylemişti: Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı. Artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz.

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Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini, beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan üçüncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyordu.  Asil Aslan’ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan’ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.

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Geçen temmuz ayında ikinci oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Aslıhan Turan, “Her iki hamileliğimde de dokuz kilo aldım. İki ayda verdim. Haftanın beş günü spor yapıyor, sebze ve protein ağırlıklı besleniyorum” demişti.

8YENİ EVLERİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

YENİ EVLERİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Aslıhan Doğan Turan ve eşi Arda Turan yeni eviyle gündemde. Büyüyen ailesi için yeni bir yuva satın alan Arda Turan'ın evinin ücreti dudak uçuklattı.

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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; kiracı olarak oturdukları Beykoz Çubuklu Vadi'de ev sahibi olan ve en az üç-dört çocuk düşündükleri için sitenin en büyük villalarından birini satın alan Arda Turan, yeni yuvaları için 5 milyon dolar (37 milyon TL) ödemişti.

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Turan Ailesi'nin, pandeminin hemen başında satın aldıkları yuvalarına daha geçen ay taşınabildikleri ortaya çıktı. Çünkü Arda ile eşi Aslıhan Hanım, iki dönüm bahçe içinde yer alan, beş oda üç salondan oluşan 600 metrekarelik villayı tepeden tırnağa değiştirtti.

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