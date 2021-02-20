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HaberlerMagazin Haberleri Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın
• 20 Şubat 2021 - 08:16 • Son Güncelleme:

Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yakın zamanda yeni aşka yelken açan Aygün Aydın, romantik sözlerle dolu bir paylaşım yaptı. Aydın'ın "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın" notlu paylaşımını Sabancı'ya ithafen yazdığı konuşuldu.

• 20 Şubat 2021 - 08:16 • Son Güncelleme:
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Ünlü iş insanı Hakan Sabancı'nın, gönlünü bu kez oyuncu Aygün Aydın'a kaptırdığı iddia edildi. Çiçeği burnunda çiftin, 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği öne sürüldü.

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Hakan Sabancı adı yeni aşka yelken açtığı konuşulan genç oyuncu Aygün Aydın'dan, gündem olacak bir paylaşım geldi.

3BEN SANA KARŞI, SEN BANA KARŞI

"BEN SANA KARŞI, SEN BANA KARŞI"

Sosyal medya hesabı üzerinden yalıda çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aydın, gönderisine, "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte boğazı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı..." notunu ekledi.

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Güzel oyuncunun romantik sözlerle yaptığı paylaşım akıllara Hakan Sabancı'yı getirdi. Öyle ki Aygün Aydın'ın bu paylaşımı, Sabancı'nın yalısında çektiği de konuşuldu.

5SAAT HEDİYE ETTİ

SAAT HEDİYE ETTİ

Hakan Sabancı'nın, dolu dizgin ilişki yaşadığı Aygün Aydın'a ünlü markadan pahalı bir saat hediye ettiği de iddia edilmişti.

6BU TARZ BENİME KATILDI

'BU TARZ BENİM'E KATILDI

'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla tanınan Aygün Aydın, en son 'Kırmızı Oda'da Nazlı ve Recai hikayesinde ikilinin arkadaşlarından biri olarak yer aldı.

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Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde 30 yaşına bastı. Abisi Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı, Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

8İYİ Kİ VARSIN

"İYİ Kİ VARSIN"

Zeynep Nazlı Kayı, nişanlısı ve Hakan Sabancı ile birlikte çekilen karesini, "İyi ki doğdun... Sağlıklı, çok mutlu yaşlarını hep beraber kutlayalım. İyi ki varsın" notuyla Instagram'dan yayınladı. Kayı'nın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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