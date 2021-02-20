• 20 Şubat 2021 - 08:16 • Son Güncelleme:
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile yakın zamanda yeni aşka yelken açan Aygün Aydın, romantik sözlerle dolu bir paylaşım yaptı. Aydın'ın "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın" notlu paylaşımını Sabancı'ya ithafen yazdığı konuşuldu.
• 20 Şubat 2021 - 08:16 • Son Güncelleme:
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Ünlü iş insanı Hakan Sabancı'nın, gönlünü bu kez oyuncu Aygün Aydın'a kaptırdığı iddia edildi. Çiçeği burnunda çiftin, 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği öne sürüldü.
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"BEN SANA KARŞI, SEN BANA KARŞI"
Sosyal medya hesabı üzerinden yalıda çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aydın, gönderisine, "Oysa yıllardır hep karşımdaymışsın. Belki bilmeden birlikte boğazı seyretmişizdir. Ben sana karşı, sen bana karşı..." notunu ekledi.
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