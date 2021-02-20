MESUT YILMAZ / MİLLİYET
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Barış Murat Yağcı: Konuşulmak için eleştirdiler!
'Survivor 2020' yarışmasında başlayan aşklarıyla son zamanların çok konuşan çifti Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yeni şarkısı ve 'dövme' krizi hakkında konuştu.
MESUT YILMAZ / MİLLİYET
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1
Sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile Uludağ'a kar tatiline gideceklerini söyleyen ve bunun için alışverişe çıktıklarını belirten Barış Murat Yağcı, "Buradan şarkının klibi için toplantımız olacak, oraya geçeceğiz" dedi.
3
5
6
"Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."
7
8
Survivor Barış, "Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" açıklamasını yapmıştı.
9
10