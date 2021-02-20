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MESUT YILMAZ / MİLLİYET
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı: Konuşulmak için eleştirdiler!

'Survivor 2020' yarışmasında başlayan aşklarıyla son zamanların çok konuşan çifti Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yeni şarkısı ve 'dövme' krizi hakkında konuştu.

MESUT YILMAZ / MİLLİYET
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile Uludağ'a kar tatiline gideceklerini söyleyen ve bunun için alışverişe çıktıklarını belirten Barış Murat Yağcı, "Buradan şarkının klibi için toplantımız olacak, oraya geçeceğiz" dedi.

2ELEŞTİRİLERDEN DERS ÇIKARIYORUM

"ELEŞTİRİLERDEN DERS ÇIKARIYORUM"

Çıkaracağı şarkının bir kısmını sosyal medyada yayınlaması sonrası eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu, "O kısmı bilerek koyduk. Eleştirilmesini anlıyorum ve ona göre de ders çıkarıyorum. Bir kesim de konuşulmak için eleştirdi, onları da biliyorum" dedi.

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Sevgilisinin isteği üzerine bir dövmesini sildireceğini söyleyen Yağcı, "Nisa kıskanç biri. O istediği için sildireceğim. Ayrıca bir ilişkide buna benzer kıskançlıklar olmasa bence asıl o zaman sıkıntı vardır. Kıskanılmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

4BARIŞ EVLENMEK İSTİYORSA O DÖVMEYİ SİLDİRECEK

"BARIŞ EVLENMEK İSTİYORSA O DÖVMEYİ SİLDİRECEK"

"Bi' Başka" Youtube kanalına konuk olan Nisa Bölükbaşı, "Son dönemde 'yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti.

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"Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim..."

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"Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."

7SİZE UFAK BİR SIR VEREYİM

"SİZE UFAK BİR SIR VEREYİM"

Oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasına da adım atam Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz ay yeni şarkısının tanıtımını Instagram hesabı üzerinden yapmıştı.

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Survivor Barış, "Daha önce de haberini verdiği şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim" açıklamasını yapmıştı.

9ÇEVGİLİM, ÇEN Mİ GELDİN

"ÇEVGİLİM, ÇEN Mİ GELDİN?"

Popüler çift, geçtiğimiz günlerde bir kez daha adlarından söz ettirmeyi başarmıştı. Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlatmıştı.

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30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine genelde "Çevgilim çen mi geldin, çen benim çevgilim misin aşkım" diye seslendiğini, çektiği bir video ile açıklamıştı.

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