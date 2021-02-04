BBG Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı!

Finalin ardından yarışmadaki arkadaşları Melih ve Zeki ile Hülya Avşar Show'a katılan Eray Sezer, "Birbirinizi seviyor musunuz?" sorusu üzerinde, "Henüz birbirimizden yeterince ayrı kalamadık. Elbette bu kadar uzun süre bir arada kalınca sıkıntılar olur . Biraz zaman geçsin cevap veririm bu soruya" demişti.