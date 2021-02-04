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• 04 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:

BBG Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir döneme damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasının filozofu Eray Sezer, uzun süre sonra suskunluğunu bozdu. İşte saçlarına ak düşen BBG Eray'ın son görüntüsü ve çarpıcı açıklamaları...

• 04 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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2000'li yıllara damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında ikinci olan Eray Sezer şimdi ne yapıyor? İşte BBG Eray hakkında tüm merak edilenler...

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1972 yılında dünyaya gelen Eray Sezer, 1995'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1998'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir Planlama üzerine yüksek lisans yaptı.

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2001'de sunuculuğunu Tan Sağtürk ve Öykü Serter'in üstlendiği 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında sakin, düşünceli ve olgun halleriyle dikkat çekti. Yarışmada 02 Melih Değirmenci ile finale kalan 11 Eray, finalde birinciliği rakibine kaptırdı.

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Finalin ardından yarışmadaki arkadaşları Melih ve Zeki ile Hülya Avşar Show'a katılan Eray Sezer, "Birbirinizi seviyor musunuz?" sorusu üzerinde, "Henüz birbirimizden yeterince ayrı kalamadık. Elbette bu kadar uzun süre bir arada kalınca sıkıntılar olur . Biraz zaman geçsin cevap veririm bu soruya" demişti.

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Yarışmanın ardından Banu Alkan, Buket Dereoğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı 'Tuzu Kurular' isimli dizide rol aldı. Ancak dizinin ekran macerası uzun sürmedi.

6İMAJ ÖNCELİĞİM OLMADI

"İMAJ ÖNCELİĞİM OLMADI"

Yarışma sonrası gözlerden uzak bir yaşam süren Eray Sezer'in son görüntüsü dikkat çekti. Saçlarına ak düşen Sezer, Snob Magazin'den Arif Hür'e yaptığı açıklamada, "İmaj hiçbir zaman önceliğim olmadı" dedi.

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Bir kitap yazdığını belirten BBG Eray, "Yıllarca sözlü ve yazılı olarak aktardıklarım çok dikkate alınmadı. Bana sağladığı faydadan çok, verdiği zarar nedeniyle eski koru yeni aleve çevirecek girişimlerden bilinçli olarak uzak duruyorum" diyerek, kimseyle polemiğe girmek istemediğini vurguladı.

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Şehir ve bölge plancısı olan Eray Sezer, ekranlarda olmadığı süre zarfında kitaplar yazıp, motosikletiyle kilometrelerce yol yaptığını ifade etti.

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