• 04 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
BBG Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı!
Bir döneme damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasının filozofu Eray Sezer, uzun süre sonra suskunluğunu bozdu. İşte saçlarına ak düşen BBG Eray'ın son görüntüsü ve çarpıcı açıklamaları...
• 04 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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2000'li yıllara damgasını vuran 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında ikinci olan Eray Sezer şimdi ne yapıyor? İşte BBG Eray hakkında tüm merak edilenler...
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Finalin ardından yarışmadaki arkadaşları Melih ve Zeki ile Hülya Avşar Show'a katılan Eray Sezer, "Birbirinizi seviyor musunuz?" sorusu üzerinde, "Henüz birbirimizden yeterince ayrı kalamadık. Elbette bu kadar uzun süre bir arada kalınca sıkıntılar olur . Biraz zaman geçsin cevap veririm bu soruya" demişti.
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