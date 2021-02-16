• 16 Şubat 2021 - 15:13 • Son Güncelleme:
Berkay Hardal aşka geldi: Çok güzelsin
Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Dilan Telkök ile 1.5 yıl önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal, aşka geldi. Telkök ile birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hardal, eşine iltifatlar yağdırdı.
• 16 Şubat 2021 - 15:13 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alan çiftten Hardal, eşi ile birlikte çekilen siyah-beyaz karesini Instagram'dan yayınladı.
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GEBELİK TESTİ' KRİZİ
YouTube kanalında yayınladığı videoda evliliklerinin ikinci ayında gebelik testi krizi yaşadığını söyleyen Dilan Telkök, şu ifadeleri kullanmıştı: Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
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