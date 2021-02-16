Berkay Hardal aşka geldi: Çok güzelsin

'HAMİLELİK' İDDİASI Berkay Hardal ile sürpriz bir şekilde evlenen Telkök'ün o dönemlerde de hamile olduğu iddia edilmişti. Telkök, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim.