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• 16 Şubat 2021 - 15:13 • Son Güncelleme:

Berkay Hardal aşka geldi: Çok güzelsin

Bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Dilan Telkök ile 1.5 yıl önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal, aşka geldi. Telkök ile birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hardal, eşine iltifatlar yağdırdı.

• 16 Şubat 2021 - 15:13 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alan çiftten Hardal, eşi ile birlikte çekilen siyah-beyaz karesini Instagram'dan yayınladı.

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24 yaşındaki Berkay Hardal'ın "Çok güzelsin" notunu düştüğü gönderisi 54 binden fazla beğeni aldı. Ünlü çifte hayranlarından yorum yağdı.

3GEBELİK TESTİ KRİZİ

GEBELİK TESTİ' KRİZİ

YouTube kanalında yayınladığı videoda evliliklerinin ikinci ayında gebelik testi krizi yaşadığını söyleyen Dilan Telkök, şu ifadeleri kullanmıştı: Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yapalım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

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"Yere oturup, 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diye ağladım" diyen Telkök, "Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladık" açıklamasını yapmıştı.

5HAMİLELİK İDDİASI

'HAMİLELİK' İDDİASI

Berkay Hardal ile sürpriz bir şekilde evlenen Telkök'ün o dönemlerde de hamile olduğu iddia edilmişti. Telkök, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim.

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