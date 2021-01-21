SEÇKİN ŞENVARDAR
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Burçe Gürsel: Ayrı yaşadık, çocuklarımız oldu
Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan sevgilisi ve iki çocuğun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuştu. Gürsel, "Ayrı yaşadık, çocuklarımız oldu" dedi.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Gürsel, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
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"AYRI YAŞADIK ÇOCUKLARIMIZ OLDU"
İki çocuk babası olan evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Biz sekiz yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne gelince biz 'Ayrıldılar' diye zannedildi. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" dedi.
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