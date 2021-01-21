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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Burçe Gürsel: Ayrı yaşadık, çocuklarımız oldu

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başka biriyle evli olan sevgilisi ve iki çocuğun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuştu. Gürsel, "Ayrı yaşadık, çocuklarımız oldu" dedi.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Gürsel, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

2AYRI YAŞADIK ÇOCUKLARIMIZ OLDU

"AYRI YAŞADIK ÇOCUKLARIMIZ OLDU"

İki çocuk babası olan evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Biz sekiz yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne gelince biz 'Ayrıldılar' diye zannedildi. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" dedi.

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Gürsel, "Birliktelik var mı aranızda?" sorusuna; "Tabi canım. Çocuklardan dolayı sürekli görüşüyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz. Bu aralar malum olaydan dolayı çıkmıyoruz pek" cevabını verdi.

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İki çocuk annesi Burçe Hanım, sözlerine "Görüşüyoruz sonuçta öyle gidiyor hayat. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz" diye devam etti.

5ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYOR

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU DÜŞÜNMÜYOR

Burçe Gürsel'e "Üçüncü bebek gibi bir düşünceniz var mı?" şeklindeki soruya ise "Yok şu anda öyle bir düşüncem yok. Öyle bir yorgunum ki sabaha kadar bebeğe baktım" dedi.

6SPERMLERİNİ ÇALIP HAMİLE KALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

SPERMLERİNİ ÇALIP HAMİLE KALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel'in bir dönem birlikte olduğu; iki çocuğunun babasını bayıltarak spermlerini çaldığı söylenmişti.

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Burçe Gürsel, konuyla ilgili, "Kendisinin sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz sekiz yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Şu an ailesiyle yaşıyor. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben onunla evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım" açıklamasını yapmıştı.

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SEÇKİN ŞENVARDAR/ MİLLİYET

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