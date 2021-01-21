Burçe Gürsel: Ayrı yaşadık, çocuklarımız oldu

Burçe Gürsel, konuyla ilgili, "Kendisinin sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz sekiz yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Şu an ailesiyle yaşıyor. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben onunla evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım" açıklamasını yapmıştı.