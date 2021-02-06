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• 06 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:

Burcu Binici'den Hatice'ye: Herkes kendi hayatına baksın!

Oyuncu Burcu Öberk'in "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim" açıklamasına şarkıcı Hatice'den yanıt gelmişti. Bir diğer oyuncu Burcu Binici de tartışmaya dahil oldu.

• 06 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Ekranların aranan isimlerinden Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

2YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM

"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Yeğenimle ilgileniyorum, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" dedi.

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"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

4BU DA MODA OLDU

"BU DA MODA OLDU"

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden Burcu Özberk'i eleştirdi.

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Ünlü şarkıcının "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" sözleri tartışma çıkardı.

6NE KADAR DA KOLAY

"NE KADAR DA KOLAY!"

Bunun üzerine devreye oyuncu Burcu Binici girdi ve Hatice’ye, "Herkes kendi hayatına baksa keşke. Başkalarının isteklerine yorum yapmak, ne kadar da kolay" karşılığını verdi.

7ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM

"ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM"

Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Haksızlığa gelemem. Öyle bir durumda erkeksi tarafım ortaya çıkar. Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem" demişti.

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31 yaşındaki güzel oyuncu, "İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem. Enerjim yüksektir, hayatla dalga geçerim" ifadelerini kullanmıştı.

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