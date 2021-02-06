• 06 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
Burcu Binici'den Hatice'ye: Herkes kendi hayatına baksın!
Oyuncu Burcu Öberk'in "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim" açıklamasına şarkıcı Hatice'den yanıt gelmişti. Bir diğer oyuncu Burcu Binici de tartışmaya dahil oldu.
• 06 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Ekranların aranan isimlerinden Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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