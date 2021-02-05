Burcu Biricik, 'Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

'Kırmızı Oda' dizisinin yeni fragmanından da anlaşılabileceği üzere 'Boncuk' ölmemiş. Burcu Biricik, canlandırdığı Boncuk karakteri ile bu hafta da karşımıza çıkacak. Fakat diğer bölümler için henüz bir açıklama yapılmadı.