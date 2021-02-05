• 05 Şubat 2021 - 14:59 • Son Güncelleme:
Burcu Biricik, 'Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, 29 Ocak Cuma akşamı 22'nci bölümüyle ekranlara geldi. Burcu Biricik'in canlandırdığı 'Boncuk' karakterinin senaryo gereği diziden ayrıldığı düşünülürken, yeni bölüm fragmanında yer alması kafaları karıştırdı.
• 05 Şubat 2021 - 14:59 • Son Güncelleme:
1
Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı 'Kırmızı Oda' dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 22'nci bölümüne Boncuk'un sahnesi damga vurdu.
3
5
7