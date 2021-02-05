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• 05 Şubat 2021 - 14:59 • Son Güncelleme:

Burcu Biricik, 'Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisi, 29 Ocak Cuma akşamı 22'nci bölümüyle ekranlara geldi. Burcu Biricik'in canlandırdığı 'Boncuk' karakterinin senaryo gereği diziden ayrıldığı düşünülürken, yeni bölüm fragmanında yer alması kafaları karıştırdı.

• 05 Şubat 2021 - 14:59 • Son Güncelleme:
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Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı 'Kırmızı Oda' dizisinin 29 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 22'nci bölümüne Boncuk'un sahnesi damga vurdu.

2BONCUKUN HİKAYESİ

BONCUK'UN HİKAYESİ

Dizide son birkaç haftadır Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk'un hikayesi anlatılıyordu. Doktor Hanım'a terapiye gelen Boncuk'un yaşadıkları dikkat çekmişti.

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Boncuk, çocukluğundan beri konuşmadığı için sevilmemiş ve yalnız kalmıştır. Sonrasında evlenip mutlu olacağını düşünen Boncuk'un kocası Sadık, pek de beklediği gibi biri değildir.

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Eşine karşı ilgisiz olan ve ondan sadece ev işlerini yapmasını bekleyen Sadık, Boncuk'u Hollanda'ya götürmüştür. Burada da arkadaş edinemeyip yalnız kalan Boncuk, hayallerine sarılmıştır. Sanrılar görmeye başlayan Boncuk, dedeler ve Can ile arkadaş olmuştur.

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Hayalleriyle mutlu yaşayan Boncuk'u bir gün kocası Sadık, gelinlikle beklerken görünce onu Doktor Hanım'a götürdü. Terapiye başlayan Boncuk, başlarda iyileşmek için çaba göstermiş ve ilaçların da etkisiyle hem dedeleri hem de Can'ı kaybetmişti.

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Bu durumdan mutsuz olunca da ilaçları içmeyi bıraktı, sanrıları daha da artan Boncuk, son bölümde de Sadık onu terk edince; gelinliği giyip ablasının evinden çıktı. Dedelerin yönlendirmesiyle Can'a doğru koşarken; hızla gelen bir kamyon ona çarptı.

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Şebnem Ferah’ın 'Hoşçakal' şarkısı ile kapanan bu sahnenin ardından hayranları, Burcu Biricik’in diziden ayrıldığını düşünmüştü. Burcu Biricik’in sosyal medya paylaşımları da diziye veda ettiğini düşündürtmüştü.

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'Kırmızı Oda' dizisinin yeni fragmanından da anlaşılabileceği üzere 'Boncuk' ölmemiş. Burcu Biricik, canlandırdığı Boncuk karakteri ile bu hafta da karşımıza çıkacak. Fakat diğer bölümler için henüz bir açıklama yapılmadı.

9Dizinin nefes kesen sahnesiyle ilgili şu yorumlar yapılmıştı:

Dizinin nefes kesen sahnesiyle ilgili şu yorumlar yapılmıştı:

"Hayatım boyunca gördüğüm en anlamlı ve en gerçekçi sahneydi"

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"İnsan her zaman eceliyle ölmez, bazen de ilgisizlikten ölür"

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"Ah güzel yüreklim, Boncuk'um... Kahroldum ağlamaktan"

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"Ben hayatta kaldım da ne oldu? Vazgeçmedim de hayatta kaldım da ne oldu? Yaşayabildim mi? Yaşayamadım ki. Hoşçakal Boncuk"

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"Kimse acımamış bu hayatta ona, acıların birisi bitmeden diğeri başlamış", "Burcu Biricik efsane bir oyuncu değil mi?", "Gerçekler, hayallerden daha güvenlidir"

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"Bu sahneden içim gitti, ciğer kalmadı"

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