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• 10 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:

Can Çelebi: Asıl o benim parmağımı kırdı!

Ivana Sert’le birlikteyken, ünlü modacıyı tartakladığı yönünde medyada haberler çıkan rallici Can Çelebi, bu kez yeni sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Olayla ilgili yeni gelişmeler var.

• 10 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
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Can Çelebi'nin üç yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Ivana Sert'i tartakladığı iddiasının ardından, yeni sevgilisi Senemay Kılıçoğlu'nu darp ettiği ileri sürüldü.

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Karakola başvurup şikayetçi olan Senemay Kılıçoğlu'ndan sonra ünlü rallici de harekete geçti. Can Çelebi, karakola gidip sevgilisinin de kendisine saldırdığını iddia etti.

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Sabah gazetesinin haberine göre; Can Çelebi, ifadesinde, 22 Ocak günü Sarıyer'deki evlerinde tartışma yaşandığını, olayın arbedeye dönüştüğünü belirtti.

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Can Çelebi, kız arkadaşının kendisine saldırıp parmağını kırdığını; yüzünde, çenesinde, boynunda şişlikler ve zedelenmeler meydana geldiğini söyledi.

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Rallici, hastaneden aldığı darp raporunu da karakola sundu. Kılıçoğlu ve Çelebi'nin birbirinden şikayetçi olması üzerine iki taraf hakkında soruşturma başlatıldı.

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Can Çelebi, Ivana Sert ile yaşadığı üç yıllık ilişkiyle adını duyurmuştu. Ayrılığı duyuran ünlü modacı, "Aşk bitti, arkadaş olduk. İkimize de mutluluklar diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

7BERRAKTAN CAN AÇIKLAMASI

BERRAK'TAN CAN AÇIKLAMASI

Oyuncu Berrak Tüzünataç, 2019 yılında "Ivana Sert’in eski sevgilisi Can Çelebi ile birlikte olduğunuz doğru mu?" şeklindeki soruya yanıt vermişti.

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36 yaşındaki güzel, "Yok, doğru değil. Can benim çok eskiden beri tanıdığım arkadaşım. Hatta kız arkadaşı var. Hiç öyle durumumuz olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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