• 10 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
Can Çelebi: Asıl o benim parmağımı kırdı!
Ivana Sert’le birlikteyken, ünlü modacıyı tartakladığı yönünde medyada haberler çıkan rallici Can Çelebi, bu kez yeni sevgilisine şiddet uyguladığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Olayla ilgili yeni gelişmeler var.
• 10 Şubat 2021 - 11:43 • Son Güncelleme:
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Can Çelebi'nin üç yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Ivana Sert'i tartakladığı iddiasının ardından, yeni sevgilisi Senemay Kılıçoğlu'nu darp ettiği ileri sürüldü.
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