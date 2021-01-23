• 23 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
Cardi B'nin ilginç alışveriş kıyafeti!
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, hem sahnede hem günlük hayatında ilginç kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Cardi B, eşi Offset ile birlikte Los Angeles'ta çıktığı alışveriş turunda bunu bir kez daha gözler önüne serdi.
• 23 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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Yaptığı her hareketle dikkat çekmeyi başaran Cardi B, koronavirüs pandemisi yüzünden 2020'de kırmızı halı geçitlerinden mahrum kaldı. Ama görünüşe göre bunun acısını çıkarmakta kararlı.
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EL ELE MAĞAZAYA GİTTİLER
28 yaşındaki bir çocuk annesi Cardi B, eşi kocası Offset'le birlikte lüks bir mağazaya alışverişe gitti. Üst kısmı kazak gibi görünen, şeffaf bir tulum izlenimi uyandıran bir kıyafet giyen Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı. Ünlü şarkıcı kıyafetine uygun ayakkabılar giydi ve uygun renkte bir maske taktı.
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İKİ YAŞINDAKİ KIZINA ALDIĞI HEDİYE DUDAK UÇUKLATMIŞTI
Gençlik yılları zorluk içinde geçen Cardi B, müzik dünyasında başarı kazandıktan sonra yaptığı pahalı harcamalarla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Noel'de kızı Kuture'ye aldığı bin dolarlık oyuncak bebekle konuşulmuştu. Cardi B, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan bu bebeği sosyal medyada video ve fotoğraflarıyla paylaşmıştı.
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KIZINA 10 AYLIKKEN ELMAS TAKI SETİ ALDI
Ünlü şarkıcı, daha önce de kızına, 10 aylık olduğu dönemde elmas bilezik seti satın almıştı. Cardi B, bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Cardi B, alışveriş ettiği mağazada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Elmas bilezik ve küpe seti satın alan Cardi B. daha sonra bir yaşına bile gelmemiş olan kızının bileğinde bu elmas bilezikle çektiği pozu da paylaştı.
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ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ
Müzik dünyasına adım attıktan sonra kısa sürede başarı kazanan Grammy ödüllü Cardi B, hem sahnede hem de özel hayatında tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de sürekli gündem oluyor. Aslına bakılırsa Cardi B'nin yükseliş hikayesi hızlı ve tam da filmlerde örneğine rastlanabilecek şekilde oldu. Annesi ve babası çalıştığı için büyükannesi tarafından büyütülen Cardi B ya da gerçek adıyla Belcalis Almanzar zor bir çocukluk geçirdi.
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EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞADI
Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.
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STRİPTİZ KULÜBÜNDE ÇALIŞTI
Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.
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