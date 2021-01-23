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• 23 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:

Cardi B'nin ilginç alışveriş kıyafeti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, hem sahnede hem günlük hayatında ilginç kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Cardi B, eşi Offset ile birlikte Los Angeles'ta çıktığı alışveriş turunda bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

• 23 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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Yaptığı her hareketle dikkat çekmeyi başaran Cardi B, koronavirüs pandemisi yüzünden 2020'de kırmızı halı geçitlerinden mahrum kaldı. Ama görünüşe göre bunun acısını çıkarmakta kararlı.

2EL ELE MAĞAZAYA GİTTİLER

EL ELE MAĞAZAYA GİTTİLER

28 yaşındaki bir çocuk annesi Cardi B, eşi kocası Offset'le birlikte lüks bir mağazaya alışverişe gitti. Üst kısmı kazak gibi görünen, şeffaf bir tulum izlenimi uyandıran bir kıyafet giyen Cardi B, tüm bakışları üzerinde topladı. Ünlü şarkıcı kıyafetine uygun ayakkabılar giydi ve uygun renkte bir maske taktı.

3BİR FOTOĞRAFÇI ORDUSU KARŞILADI

BİR FOTOĞRAFÇI ORDUSU KARŞILADI

Mağazaya girerken kalabalık bir fotoğrafçı ordusu tarafından etrafı sarılan Cardi B, büyük bir ciddiyetle mağazaya girdi ve dans etmeye başladı. O anlarda eşi Offset de cep telefonuyla onu görüntüledi.

4EŞİ DAHA SADE GİYİNDİ

EŞİ DAHA SADE GİYİNDİ

Gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan 29 yaşındaki Offset'in dikkat çekmeyen, günlük spor bir kıyafet tercih ettiği görüldü. Bir süre önce ayrılacaklarını açıklayan ünlü çift, daha sonra tekrar bir araya gelmeye karar vermişti.

5İKİ YAŞINDAKİ KIZINA ALDIĞI HEDİYE DUDAK UÇUKLATMIŞTI

İKİ YAŞINDAKİ KIZINA ALDIĞI HEDİYE DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Gençlik yılları zorluk içinde geçen Cardi B, müzik dünyasında başarı kazandıktan sonra yaptığı pahalı harcamalarla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz Noel'de kızı Kuture'ye aldığı bin dolarlık oyuncak bebekle konuşulmuştu. Cardi B, ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan bu bebeği sosyal medyada video ve fotoğraflarıyla paylaşmıştı.

6KIZINA 10 AYLIKKEN ELMAS TAKI SETİ ALDI

KIZINA 10 AYLIKKEN ELMAS TAKI SETİ ALDI

Ünlü şarkıcı, daha önce de kızına, 10 aylık olduğu dönemde elmas bilezik seti satın almıştı. Cardi B, bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Cardi B, alışveriş ettiği mağazada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Elmas bilezik ve küpe seti satın alan Cardi B. daha sonra bir yaşına bile gelmemiş olan kızının bileğinde bu elmas bilezikle çektiği pozu da paylaştı.

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Cardi B'ye eşi tarafından hediye edilen 4 milyon dolar değerinde elmas yüzük de uzun süre konuşulmuştu. Cardi B, geçtiğimiz yaz aylarında da ünlü bir markanın çantalarından dört tane birden almasıyla gündem olmuştu.

8ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Müzik dünyasına adım attıktan sonra kısa sürede başarı kazanan Grammy ödüllü Cardi B, hem sahnede hem de özel hayatında tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de sürekli gündem oluyor. Aslına bakılırsa Cardi B'nin yükseliş hikayesi hızlı ve tam da filmlerde örneğine rastlanabilecek şekilde oldu. Annesi ve babası çalıştığı için büyükannesi tarafından büyütülen Cardi B ya da gerçek adıyla Belcalis Almanzar zor bir çocukluk geçirdi.

9EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞADI

EKONOMİK ZORLUKLAR YAŞADI

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kenar mahallelerden birinde büyüdü. Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

10STRİPTİZ KULÜBÜNDE ÇALIŞTI

STRİPTİZ KULÜBÜNDE ÇALIŞTI

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi. Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu. O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

11KAMERA KARŞISINDA SEMPATİ KAZANDI

KAMERA KARŞISINDA SEMPATİ KAZANDI

Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı. O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.

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Ünlü rap'çi bir süredir meslektaşı Offset ile evli. Çiftin Kulture Kiari Cephus adını verdikleri 2018 doğumlu bir kız çocukları bulunuyor. Cardi B aynı zamanda lüks yaşamıyla da gündemde.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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