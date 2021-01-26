• 26 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
Charlize Theron tanınmamak için elinden geleni yaptı
Oscar ödüllü Charlize Theron, önceki gün Kaliforniya'da alışveriş sonrası görüntülendi. 45 yaşındaki iki çocuk annesi olan oyuncu, tanınmamak için şapkasını yüzüne doğru indirse de görüntülenmekten kurtulamadı.
• 26 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
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Hollywood yıldızı Charlize Theron, Kaliforniya-Beverly Hills'te çıktığı alışverişte objektiflere takıldı. 45 yaşındaki aktris, marketten çok sayıda yiyecek ambalajıyla çıkarken, aldıklarını aracına yerleştirmesi dakikalarca sürdü.
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