Charlize Theron tanınmamak için elinden geleni yaptı

Charlize Theron, alışveriş turu sırasında siyah bir tayt, mavi bir kazak ve yine siyah bir mont giydi. Siyah maske takan Theron, başına da aynı renk bir beyzbol şapkası taktı. Tanınmamak için şapkasını yüzüne doğru indiren ünlü oyunc, buna rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.