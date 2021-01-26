Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Charlize Theron tanınmamak için elinden geleni yaptı
• 26 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:

Charlize Theron tanınmamak için elinden geleni yaptı

Oscar ödüllü Charlize Theron, önceki gün Kaliforniya'da alışveriş sonrası görüntülendi. 45 yaşındaki iki çocuk annesi olan oyuncu, tanınmamak için şapkasını yüzüne doğru indirse de görüntülenmekten kurtulamadı.

• 26 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hollywood yıldızı Charlize Theron, Kaliforniya-Beverly Hills'te çıktığı alışverişte objektiflere takıldı. 45 yaşındaki aktris, marketten çok sayıda yiyecek ambalajıyla çıkarken, aldıklarını aracına yerleştirmesi dakikalarca sürdü.

2

Charlize Theron, alışveriş turu sırasında siyah bir tayt, mavi bir kazak ve yine siyah bir mont giydi. Siyah maske takan Theron, başına da aynı renk bir beyzbol şapkası taktı. Tanınmamak için şapkasını yüzüne doğru indiren ünlü oyunc, buna rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

3

Theron, daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu. Charlize Theron'un marketten yüklü miktarda yiyecek satın alması dikkat çekti. Bu da ünlü oyuncunun koronavirüs nedeniyle evinden çok fazla çıkmadığı yorumlarına neden oldu.

4İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Son olarak Sean Penn ile aşk yaşayan ve ondan ayrıldıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Oscar ödüllü yıldızın, evlat edindiği dokuz yaşında Jackson ve dört yaşında August adında iki çocuğu bulunuyor.

5

Theron, pandemi sürecinin başından bu yana evinden nadiren çıkıyor. Ünlü oyuncu, bu dönemle ilgili olarak, "Beni en çok zorlayan, uzaktan eğitim sırasında çocuklarımın derslerine yardımcı olmak" demişti.

6BEŞ YILDIR KİMSEYLE ÇIKMADIM

"BEŞ YILDIR KİMSEYLE ÇIKMADIM"

45 yaşındaki oyuncu, "Beş yıldan fazla bir süredir kimseyle çıkmadım. Arkadaşlarım, 'Bir randevuya gitmelisin, bu adamla tanışmalısın’ demesine açığım" ifadelerini kullanmıştı.

7

Oscar ödüllü yıldız, yeni insanlarla tanışma fikrine açık olduğunu ve hayatının pek çok oyunla çıkagelmesi gerektiği bir noktasında olduğunu hissettiğini dile getirmişti.

8

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / SPLASH NEWS

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika transfer haberleri - Falcao'yu duyurdular! Sağlık kontrolü...

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı

Türk mutfağının lezzetleri tüm dünyanın ulaşabildiği sitede yer aldı!

Çam fıstığının sahte olduğu nasıl anlaşılır?

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet