• 20 Ocak 2021 - 20:05 • Son Güncelleme:
Chris Hemsworth'un karın kasları olay oldu
Rol aldığı aksiyon filmleri ve kaslı görüntüsüyle adından söz ettiren Chris Hemsworth, son paylaşımıyla gündem oldu. 37 yaşındaki Avustralyalı aktöre, bir takipçisinden gelen yorum dikkat çekti.
• 20 Ocak 2021 - 20:05 • Son Güncelleme:
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Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, bir süredir memleketinde tatil yapıyor. Oyuncu, eşi Elsa Pataky ve üç çocuğuyla çıktığı tatilde çekilen fotoğraf ve videolarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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