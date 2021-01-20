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• 20 Ocak 2021 - 20:05 • Son Güncelleme:

Chris Hemsworth'un karın kasları olay oldu

Rol aldığı aksiyon filmleri ve kaslı görüntüsüyle adından söz ettiren Chris Hemsworth, son paylaşımıyla gündem oldu. 37 yaşındaki Avustralyalı aktöre, bir takipçisinden gelen yorum dikkat çekti.

• 20 Ocak 2021 - 20:05 • Son Güncelleme:
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Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, bir süredir memleketinde tatil yapıyor. Oyuncu, eşi Elsa Pataky ve üç çocuğuyla çıktığı tatilde çekilen fotoğraf ve videolarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Rol aldığı 'Avengers' ve 'Thor' serisiyle tanınan 37 yaşındaki aktör, eşi Elsa Pataky ve çocuklarından ikisiyle çekilen bir pozunu Instagram'da yayınladı.

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Bu pozda Hemsworth, üstsüz bir şekilde sadece mayosuyla görünüyor. Söz konusu karenin en çok dikkat çeken ayrıntısı Chris Hemsworth'ün karın kasları oldu.

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Birçok takipçisi oyuncunun, beyazperdede yeni bir kahramanı canlandırıp canlandırmayacağını sordu. Diğer birçok takipçisi de aktörün kaslarına övgüler yağdıran yorumlar yaptı.

5KARIN KASLARINI UZAYDAN BİLE GÖREBİLİRSİNİZ

"KARIN KASLARINI UZAYDAN BİLE GÖREBİLİRSİNİZ"

Hemsworth'e bir takipçisi "Kaslarını kilometrelerle öteden görebilirsiniz" diye yazdı. Bir başka takipçisi de bu yoruma "Sanırım Chris'in karın kaslarını uzaydan bile görebilirsiniz" diye yanıt verdi.

610 YILDIR EVLİ

10 YILDIR EVLİ

Chris Hemsworth ile Elsa Pataky, sinema dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanları olarak tanınıyor. Çift, 2020'de evliliklerinin 10'uncu yılını geride bıraktı.

7ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Avustralyalı Hemsworth ile İspanyol Elsa Pataky'nin India Rose, Tristan ve Sasha adında üç tane çocukları bulunuyor. Çift, bir yetenek ajanı olan William Ward sayesinde tanıştı. Çok kısa sürede flört etmeye başladılar. Fazla zaman geçmeden de evlendiler.

8ÜÇ KARDEŞİ DE OYUNCU

ÜÇ KARDEŞİ DE OYUNCU

Chris Hemsworth'ün kardeşleri Liam ve Luke de kendisi gibi oyuncu. Ünlü oyuncu, kardeşleriyle birlikte magazin gündeminde sık sık yerini alıyor.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM / SPLASH NEWS

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