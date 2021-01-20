Chris Hemsworth'un karın kasları olay oldu

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR Avustralyalı Hemsworth ile İspanyol Elsa Pataky'nin India Rose, Tristan ve Sasha adında üç tane çocukları bulunuyor. Çift, bir yetenek ajanı olan William Ward sayesinde tanıştı. Çok kısa sürede flört etmeye başladılar. Fazla zaman geçmeden de evlendiler.