Coşkun Sabah çiftçi oldu!

Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, "Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım" şeklinde konuştu.