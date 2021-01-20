• 20 Ocak 2021 - 19:49 • Son Güncelleme:
Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 27 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.
• 20 Ocak 2021 - 19:49 • Son Güncelleme:
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Oyunculuğa altı yaşında 'Yılan Hikayesi' dizisi ile başlayan, geçirdiği ameliyatın ardından 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, zayıflama süreci ve yaşadığı sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
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