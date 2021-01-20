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• 20 Ocak 2021 - 19:49 • Son Güncelleme:

Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 27 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

• 20 Ocak 2021 - 19:49 • Son Güncelleme:
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Oyunculuğa altı yaşında 'Yılan Hikayesi' dizisi ile başlayan, geçirdiği ameliyatın ardından 6,5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı, zayıflama süreci ve yaşadığı sıkıntılar hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

2SON ÇARE AMELİYAT OLDUM

"SON ÇARE AMELİYAT OLDUM"

"Diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kiloydum, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı."

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"Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Doktora gittim, diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim."

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"Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım. Kendinizi hazırlamak çok önemli bu süreçte, ameliyat sonrası da 1-2 yıl çok zorlandım."

5YEDİKLERİME DİKKAT EDİYORUM

"YEDİKLERİME DİKKAT EDİYORUM"

"Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum. Şu an istediğim ve olmam gereken kilodayım. 'Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim' diye bir şey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum."

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"Kilomu korumak zorundayım. Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum, tabi canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum."

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Verdiği kilolar, spor ve diyetin ardından bambaşka bir görüntüye kavuşan 'Sihirli Annem’in 'Tuğçe’si Damla Ersubaşı'nın son hali...

8ESTETİĞİM YOK

"ESTETİĞİM YOK"

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. İki çocuk annesi olan 27 yaşındaki oyuncu, estetik iddialarına son noktayı koymuştu.

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Ersubaşı, konuyla ilgili, "Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu" demişti.

10PHOTOSHOP YAPIYORUM

"PHOTOSHOP YAPIYORUM"

Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yoo, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" yanıtını vermişti.

11İHANET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İHANET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündem gelmişti. Oyuncu, "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama 'Boşandık' diye bir şey söz konusu değil" demişti.

12TEK CELSEDE BOŞANDILAR

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Bu yaşananlardan birkaç ay sonra Damla Ersubaşı, eşi tarafından darp edildiğini söyleyerek, boşanma kararı almıştı. Yollarını ayıran ikilinin, Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunuyor.

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