Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor

İHANET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Öte yandan Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündem gelmişti. Oyuncu, "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama 'Boşandık' diye bir şey söz konusu değil" demişti.