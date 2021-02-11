• 11 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
Danla Bilic: Çok para kazanmıyorum!
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "yatarak para kazanıyorsunuz" yorumuna tepki gösterdi: Öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun?
• 11 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da blogger almamaya çalıştım" diyen 26 yaşındaki fenomen, sanıldığı kadar para kazanmadığını söyledi.
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