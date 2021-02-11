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• 11 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

Danla Bilic: Çok para kazanmıyorum!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, "yatarak para kazanıyorsunuz" yorumuna tepki gösterdi: Öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun?

• 11 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da blogger almamaya çalıştım" diyen 26 yaşındaki fenomen, sanıldığı kadar para kazanmadığını söyledi.

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Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. Ee öyleyse buyur sen de yap! Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yemek yemeği çok sevdiği belirten Danla Bilic, "Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değildim ama canım mantı yemek istedi. İki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim" dedi.

4DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

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Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" şeklinde konuştu.

6TEPKİ ÇEKEN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

TEPKİ ÇEKEN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ!

Geçtiğimiz ekim ayında 26 yaşına basan Danla Bilic'in sosyal mesafesiz ve tedbirsiz eğlencesi tepki toplamıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Bilic'i sorumsuzlukla suçlamıştı.

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Instagram'da 5,6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, "dudak uçuklatan reklam kazancı" şeklindeki haberler ile sık sık magazin gündemine geliyor.

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