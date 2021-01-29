Defne Samyeli oturduğu evden çıkarılacak

İş insanının avukatı, İcra Müdürlüğü’ne sunduğu dilekçede; “Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Defne Samyeli hakkında iki ayrı icra takibi başlatılmıştır. Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi’ne tahliye davası açılmıştır. Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" demişti.