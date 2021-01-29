• 29 Ocak 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli oturduğu evden çıkarılacak
İki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ye tahliye ve alacak davası açan Yusuf Araz, davayı kazandı. Mahkeme, Samyeli’nin 2 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi. 123 bin 318 lira 79 kuruşluk icra takibi ise kaldığı yerden devam edecek.
• 29 Ocak 2021 - 08:39 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; iş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu.
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İş insanının avukatı, İcra Müdürlüğü’ne sunduğu dilekçede; “Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle Defne Samyeli hakkında iki ayrı icra takibi başlatılmıştır. Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi’ne tahliye davası açılmıştır. Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" demişti.
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