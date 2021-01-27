Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Defne Samyeli'ye haciz şoku!
• 27 Ocak 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli'ye haciz şoku!

İş insanı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla sunucu Defne Samyeli’ni icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Önceki gün Samyeli’nin oturduğu evdeki bir kısım eşyaya haciz memuru tarafından el konuldu.

• 27 Ocak 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yusuf Araz, kiracısı Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından itibaren kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemleri başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu.

2

İş insanının avukatı Iyaz Çimen, “Defne Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi’ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019’un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.

3AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yusuf Araz’ın talebi üzerine avukatı Iyaz Çimen ve haciz memuru, önceki gün sabah erken saatlerinde Defne Samyeli’nin oturduğu Kemerburgaz’daki Pasifik Konakları’na gitti.

4

Kapıyı açan Defne Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli ile kardeşi Sühan Samyeli, ünlü sunucunun evde olmadığını söyledi ve tahliye davasına henüz karar çıkmadan gelinmesine tepki gösterdi.

5

Samyeli’nin bir kısım eşyasına haciz koyuldu. Haciz koyulan ev eşyaları, yediemin olarak erkek kardeşi Sühan Samyeli’ye bırakıldı.

6

Defne Samyeli’nin avukatı Şenay Kara Şık, yaptığı açıklamada; “Tahliye davasının duruşması ayın 28’inde. Kesinleşmiş borç kararı çıkmadan, sırf habere konu olmak ve Samyeli’nin ailesini taciz etmek amacıyla ev sahibi Yusuf Araz’ın avukatı, yanında icra memurlarıyla Samyeli’nin evine gelmiş. Tamamen şov amaçlı ve asıl davayla ilgisi yok. Amaç bu şovla basına ‘haciz’ haberi yaptırabilmek ve aileyi taciz etmek. Yapılan kanun dışı. Hem Araz, hem de avukatı ve yanında bu olaya alet olan icra memurları için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak" dedi.

7NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Sekiz yıldır Kemerburgaz’daki Pasifik Konakları’nda oturan Defne Samyeli’nin ev sahibi Yusuf Araz, kirasını alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı.

8

Yaptığı itirazla takibi durduran Samyeli, basında çıkan haberler üzerine de ev sahibine 50 bin liralık tazminat davası açtı.

9

Daha önce davayla ilgili konuşan Araz, evin aylık 15 bin lira kira bedeli olduğunu belirtmiş ve “Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim" demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika Transfer Haberleri | İstanbul'da Edin Visca zirvesi! Maçtan sonra bomba patlıyor...

Son dakika | İtalya Kupası'nda kavga! Zlatan Ibrahimovic olay çıkardı...

Son dakika | Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'

Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet