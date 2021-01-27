• 27 Ocak 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli'ye haciz şoku!
İş insanı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla sunucu Defne Samyeli’ni icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Önceki gün Samyeli’nin oturduğu evdeki bir kısım eşyaya haciz memuru tarafından el konuldu.
• 27 Ocak 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yusuf Araz, kiracısı Defne Samyeli’nin 2019’un mart ayından itibaren kirasını ödemediğini öne sürerek haciz işlemleri başlatılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu.
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İş insanının avukatı Iyaz Çimen, “Defne Samyeli’nin evden tahliye edilmesi için ayrıca İcra Mahkemesi’ne tahliye davası açtık. Defne Samyeli, aylık 16 bin 720 lira olan kira bedelini 2019’un mart ayından beri ödememektedir. Haciz memurları aracılığıyla borçlunun oturduğu evine gidilerek adreste defter tutulmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.
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