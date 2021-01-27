Defne Samyeli'ye haciz şoku!

Defne Samyeli’nin avukatı Şenay Kara Şık, yaptığı açıklamada; “Tahliye davasının duruşması ayın 28’inde. Kesinleşmiş borç kararı çıkmadan, sırf habere konu olmak ve Samyeli’nin ailesini taciz etmek amacıyla ev sahibi Yusuf Araz’ın avukatı, yanında icra memurlarıyla Samyeli’nin evine gelmiş. Tamamen şov amaçlı ve asıl davayla ilgisi yok. Amaç bu şovla basına ‘haciz’ haberi yaptırabilmek ve aileyi taciz etmek. Yapılan kanun dışı. Hem Araz, hem de avukatı ve yanında bu olaya alet olan icra memurları için savcılığa suç duyurusunda bulunulacak" dedi.