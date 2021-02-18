UMUT ÜNVER
• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Didem Soydan: Şımarıklık olur!
Oyuncu sevgilisi Burak Deniz’le kavga ettiği iddiasıyla magazin gündemine gelen model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı’nda köpeğini gezdirirken görüntülendi.
UMUT ÜNVER
• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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“Özel hayat konuşmuyorum” diyerek röportaj öncesi gazetecileri uyaran Didem Soydan, "Pandemi dönemi nasıl geçiyor?" sorusuna, "Dükkan, online çekimler... Koşturuyoruz” yanıtını verdi.
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Evde oturmaktan sıkılmadığını belirten ünlü model, "Çok güzel bir dinlenme oldu. Tabi ki insanlar için zor oluyor. Çalışan ve dışarda çalışma zorunda kalanlar için. O yüzden benim sıkılıp sıkılmamam halktan daha önemli değil. 'Sıkıldım' dersem şımarıklık olur. Hep çekimlerdeyiz, dükkanımız burada, oraya gidip geliyorum” dedi.
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'SAMİMİ POZ' KRİZİ!
Geçtiğimiz günlerde Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti.
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Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürülmüştü.
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"İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI?"
Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine gelen 36 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaya nokta koymuştu.
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