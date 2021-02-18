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UMUT ÜNVER
• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Didem Soydan: Şımarıklık olur!

Oyuncu sevgilisi Burak Deniz’le kavga ettiği iddiasıyla magazin gündemine gelen model Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı’nda köpeğini gezdirirken görüntülendi.

UMUT ÜNVER
• 18 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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“Özel hayat konuşmuyorum” diyerek röportaj öncesi gazetecileri uyaran Didem Soydan, "Pandemi dönemi nasıl geçiyor?" sorusuna, "Dükkan, online çekimler... Koşturuyoruz” yanıtını verdi.

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Evde oturmaktan sıkılmadığını belirten ünlü model, "Çok güzel bir dinlenme oldu. Tabi ki insanlar için zor oluyor. Çalışan ve dışarda çalışma zorunda kalanlar için. O yüzden benim sıkılıp sıkılmamam halktan daha önemli değil. 'Sıkıldım' dersem şımarıklık olur. Hep çekimlerdeyiz, dükkanımız burada, oraya gidip geliyorum” dedi.

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"Evde kendinizin bilmediğiniz özellikleri keşfettiniz mi?" sorusunu Soydan, "Dükkan olduğu için çalışma temposu bizde hiç değişmedi. Çok da anlamadık yani” şeklinde cevapladı.

4SAMİMİ POZ KRİZİ

'SAMİMİ POZ' KRİZİ!

Geçtiğimiz günlerde Şamdan Plus dergisi için kamera karşısına geçen Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edilmişti.

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Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürülmüştü.

6İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI

"İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI?"

Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine gelen 36 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaya nokta koymuştu.

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Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, sevgilisi Burak Deniz ile kavga ve ayrılık dedikodularını yalanlamıştı.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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