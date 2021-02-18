Didem Soydan: Şımarıklık olur!

Evde oturmaktan sıkılmadığını belirten ünlü model, "Çok güzel bir dinlenme oldu. Tabi ki insanlar için zor oluyor. Çalışan ve dışarda çalışma zorunda kalanlar için. O yüzden benim sıkılıp sıkılmamam halktan daha önemli değil. 'Sıkıldım' dersem şımarıklık olur. Hep çekimlerdeyiz, dükkanımız burada, oraya gidip geliyorum” dedi.