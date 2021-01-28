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MESUT YILMAZ
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum!

Emina Jahovic, geçtiğimiz yaz tatil yaptığı Göcek'teki bir otelden hesabı ödemeden ayrıldığı haberlerine tepki gösterdi. Sırp şarkıcı, "Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı" açıklamasıyla dikkat çekti.

MESUT YILMAZ
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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2008 yılında evlendiği kendisi gibi şarkıcı olan Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanan Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de Makyajsız haliyle objektiflere yansıdı.

2YİYİP İÇİP PARA ÖDEMİYOR

"YİYİP İÇİP PARA ÖDEMİYOR"

39 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yaz ailesiyle birlikte gittiği Göcek tatilinde otel borcunu ödemediği haberleri ile son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

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Bir turizm çalışanı, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasına mesaj atarak, Emina Jahovic'i suçlamıştı. Söz konusu kişi, Jahovic'in Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ancak kalan ekstralarını hâlâ ödemediğini belirterek, "Yiyip içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk" iddiasında bulunmuştu.

4BUNUNLA İLGİLİ BİR BELGE GÖSTERSİNLER

"BUNUNLA İLGİLİ BİR BELGE GÖSTERSİNLER"

Olayla ilgili sorulara cevap veren Jahovic, "Böyle bir şeyin yaşanmış olacağına ihtimal veriyor musunuz? Artık bu tarz yanlış haberlerle savaşmaktan yoruldum. Kimseye bir şey açıklamak istemiyorum. Bana bununla ilgili bir belge getirsinler tamam amenna" dedi.

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Birisinin kendisiyle uğraştığını ifade eden şarkıcı, "Bildiğim tek şey, birisi kasıtlı olarak benimle uğraşıyor. Beni insanlar tanımıyor, Türkiye'de tanısalar nasıl bir insan olduğumu iyi bilirlerdi" şeklinde konuştu.

6BOŞANDIKTAN SONRA HERKES BANA SALDIRDI

"BOŞANDIKTAN SONRA HERKES BANA SALDIRDI"

Emina Jahovic, "Kariyerim için burada bir uğraş içerisine girmedim. İyi bir eş, iyi bir anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne de hiçbir şekilde geçmek istemedim, hep arkada durdum. Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı. Bu beni gerçekten yaralıyor. Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Bunun için Türkiye'den ayrılacak değilim" ifadelerini kullandı.

7ERİŞİM ENGELİ TALEBİNE RET

ERİŞİM ENGELİ TALEBİNE RET!

Ünlü şarkıcı, tatil yaptığı otelde ekstraları ödemediği şeklinde çıkan haberleri engellemek için harekete geçmişti. Saygınlığının zedelendiğini belirten Jahovic’in ‘Haberlere erişim engeli getirilsin’ talebi, basın özgürlüğüne engel olarak görüldüğü için reddedilmişti.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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