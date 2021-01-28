MESUT YILMAZ
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum!
Emina Jahovic, geçtiğimiz yaz tatil yaptığı Göcek'teki bir otelden hesabı ödemeden ayrıldığı haberlerine tepki gösterdi. Sırp şarkıcı, "Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı" açıklamasıyla dikkat çekti.
MESUT YILMAZ
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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2008 yılında evlendiği kendisi gibi şarkıcı olan Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanan Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de Makyajsız haliyle objektiflere yansıdı.
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Bir turizm çalışanı, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasına mesaj atarak, Emina Jahovic'i suçlamıştı. Söz konusu kişi, Jahovic'in Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ancak kalan ekstralarını hâlâ ödemediğini belirterek, "Yiyip içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk" iddiasında bulunmuştu.
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"BOŞANDIKTAN SONRA HERKES BANA SALDIRDI"
Emina Jahovic, "Kariyerim için burada bir uğraş içerisine girmedim. İyi bir eş, iyi bir anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne de hiçbir şekilde geçmek istemedim, hep arkada durdum. Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı. Bu beni gerçekten yaralıyor. Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Bunun için Türkiye'den ayrılacak değilim" ifadelerini kullandı.
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