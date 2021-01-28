Emina Jahovic: Savaşmaktan yoruldum!

"BOŞANDIKTAN SONRA HERKES BANA SALDIRDI" Emina Jahovic, "Kariyerim için burada bir uğraş içerisine girmedim. İyi bir eş, iyi bir anne olmak istedim. Mustafa'nın önüne de hiçbir şekilde geçmek istemedim, hep arkada durdum. Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı. Bu beni gerçekten yaralıyor. Ama ben Türkiye'yi seviyorum. Bunun için Türkiye'den ayrılacak değilim" ifadelerini kullandı.