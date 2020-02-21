Esin Yağmurdereli: Çalınan para ve eşyaları geri aldım

Geçtiğimiz aylarda evinde çalışan yabancı uyruklu bir çalışan tarafından uyutulup soyulduğu haberleri gazetelerde yayınlanan Esin Yağmurdereli, "Çok şükür kayıplarımı bir miktar para ve eşyayı geri aldım" dedi. Evde hırsızlık amaçlı uyutulduğunu söyleyen Esin Yağmurdereli, "Kocamı da soydular, bu dünyada ölmeyi gör, Osman ölünce de iş yerindeki kasayı boşaltmışlardı. Osman ölmeden bir gün önce kasada parası vardı, o acıyı yaşarken sonradan baktım kasa boştu, orada da parası olduğunu biliyorum, maalesef böyle hırsızlıklar her yerde oluyor" dedi.

'Köpeğimi de uyutmuş'

Evinde çalışan yabancı uyruklu kişinin hırsızlık öncesi köpeğini de uyuttuğunu söyleyen Esin Yağmurdereli, "Ses çıkmasın kimse anlamasın diye hırsız çalışan köpeğimin suyuna da ilaç katmış, onu da uyutmuş" dedi.